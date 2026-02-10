GeForce RTX 50シリーズ搭載のASUS/ROG製品を購入で「バイオハザード レクイエム」をゲットできるキャンペーンを開催！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUS/ROG製GeForce RTX 5070以上のビデオカード単品および、GeForce RTX 5070以上搭載のデスクトップ、またはGeForce RTX 5070 Laptop以上搭載のノートパソコンを購入で「バイオハザード レクイエム」のゲームコードがもらえるキャンペーンを発表しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1584_1_43b217984b89d6f854ee095e724bc0f9.jpg?v=202602110351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1584_2_84440470d913e605ff0bb668503032cb.jpg?v=202602110351 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1584_3_33452967c341d53f55ac0d3de31a4e22.jpg?v=202602110351 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1584_4_d5dea6f87c4902ff2678ad1ef45e30b5.jpg?v=202602110351 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1584_5_48e93e57b48a6866466f60ae9f1c1ea4.jpg?v=202602110351 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1584_6_4a66af2a40eae304098f2067cb72b24c.jpg?v=202602110351 ]ASUSについて

