季節の風物詩、梅の花についての大調査【1000人アンケート】

梅は、なぜ桜より先に咲くのでしょうか。

理由はシンプルで、梅は寒さに強く、低温でも花を咲かせられる植物だからです。

桜はある程度気温が上がらないと開花しませんが、梅は冬の終わり、まだ空気が冷たい時期でも平気で咲き始めます。梅の花芽は、冬の低温を一定期間経験することで「そろそろ咲いていい」とスイッチが入ります。そのため、寒さが残る2月ごろでも、香り高い花を咲かせることができるのです。

もうひとつの理由は、戦略の違いです。

桜は一斉に咲いて一気に散ることで、人の記憶に強烈に残るタイプ。一方の梅は、寒い時期にぽつぽつと咲き、香りで存在を主張します。派手さよりも、「気づいた人にだけ届く」設計です。だから梅は、春の主役になる気は最初からありません。

梅は「まだ寒いですね」と言いながら、静かに春の入口を知らせています。桜が春そのものだとしたら、梅は春の予告編。そんな立ち位置なのかもしれません。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「梅の花」についてのアンケートを実施しました。

・調査期間：2026年1月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

梅は寒い時期に咲く

【調査】

梅の花が咲く時期を意識していますか？(対象：1,000人)

梅の花の時期を意識しているかというアンケートです。「毎年意識している」と回答された人は17.2%で「時々意識している」と回答された人は29.0%と、意識している人は少なめという結果になりました。都市部では梅の木を見る機会が少ないのが原因の一つでしょうか。

梅の花は春の訪れを感じさせる

【調査】

梅の花についてあなたの印象に最も近いものは何ですか？(対象：1,000人)

梅の花の印象についてのアンケートです。一番多かったのは「春の訪れを感じられる」で41.5%と４割以上でした。次に「日本らしさを感じる」が23.0%、「見た目が魅力的」が8.5%という結果になりました。

梅のお花見もいいものです

【調査】

梅の花に関してこれまで経験したことは何ですか？ (対象：1,000人) ※回答数 1,523

梅の花に関して、これまでに経験したことについてのアンケートを複数回答にていただきました。一番多かったのは「梅の花を見に行く」で384人でした。次に多かったのは「写真を撮る」が327人、「香りを楽しむ」が206人という結果になりました。

梅の花は公園で楽しむ

【調査】

梅の花を見る・楽しむ場面として当てはまるものは何ですか？（複数回答可）(対象：1,000人)

梅の花を楽しむ場面についてのアンケートを複数回答にていただきました。一番多かったのは「公園・庭園」で549人、次に多かったのが「神社・寺院」で296人、「自宅の庭・近所」が237人と続きました。

梅を見るときは、穏やかな雰囲気で

今回は、「梅の花に関する思い出や感じることがあれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文ままピックアップしてみます。

「水戸の偕楽園に梅を見に一人で行った。長い移動時間だったけど、初春の車窓を眺めることが楽しかった。梅を見るためだけに費やした時間は贅沢な時間で良い思い出になった」

「こちらは北海道のため、GW頃に梅と桜が同時期に開花します。北海道は梅の花も白っぽいものが多く、屋外で綺麗に咲いている姿を見ると、これは梅？これは桜？と確認することがあります」

「我が家の庭で咲く梅の花の数で５月に収穫出来る梅の実の数が分かります。梅の花が咲く頃は一番寒い時期、その後暖かい春が来てたわわに実が生り、収穫を心待ちにして梅干しを作ります」

今回のフリー回答では梅の花に関する内容と梅の実に関する内容が多かったように思います。梅の実を収穫して梅仕事をして梅干しを作るのも季節を感じますよね。他には地域によって梅が咲く時期が大きく違うというような内容も印象的でした。

「梅」と「梅雨」の関係性

梅雨と梅は、本当に関係があるのでしょうか。

結論から言うと、あります。ただし直接ではありません。

梅雨は「梅の雨」と書きますが、梅の花が咲く時期と梅雨は少しズレています。梅の花が咲くのは冬の終わりから早春。一方、梅雨が始まるのは初夏です。時期だけ見ると、正直かなり離れています。

それでも「梅雨」と呼ばれる理由は、梅の実が熟す時期と重なるからです。

梅の実は、春に花を咲かせたあと、初夏にかけて実が大きくなり、ちょうど収穫期を迎えます。その頃に降る長雨、それが梅雨です。

つまり梅雨は、「梅が実る頃の雨」という意味合いになります。

花ではなく、実のほう基準です。

面白いのは、梅にとってこの雨はわりと重要だという点です。

適度な雨があることで実はふくらみ、梅干しや梅酒に向いた状態になります。ジメジメして人間には不快でも、梅にとっては成長を後押しする季節です。

梅は寒さの中で花を咲かせ、雨の季節に実を仕上げる。

最初から最後まで、わりと我慢強い植物です。だからこそ、日本の季節の名前にまで残ったのかもしれません。

