高橋真琴展『森のパーティー』が、東京・有明のギャラリーで２月１１日（水・祝）より開催。生前長きに渡り描かれた原画の中から約100点を一堂に。＜展示販売＞

株式会社アートスペース

2024年に旅立たれた『少女画』の巨匠・高橋真琴氏が、長きに渡る画業の中で描いてきた数多くの原画の中から、今回は「動物」をテーマにした展覧会を開催いたします。

可愛い動物たちが戯れる愛らしい作品が一堂に出品されるほか、マニアにはたまらない、1960年代初頭の貴重な作品で通称「かまぼこ型の瞳」と呼ばれる少女を描いた作品など、高橋真琴氏が生前遺した作品の歴史に陶酔できる会場となっています。

この機会をお見逃しなく、どうぞご覧ください。

【出品内容】

原画、版画、グッズ

【2月11日（水・祝）の原画販売につきまして】

14時より原画の購入の順番を決める抽選をいたします。

原画購入ご希望の方は14時にギャラリースタッフのご案内をお待ちください。

【2月21日（土）イベントにつきまして】

《私の真琴コレクション自慢大会》

あなたの思い入れのある真琴グッズや本、ファッションなどを、

思い出やエピソードと共にご披露ください。

詳しくはこちらをご覧ください。https://www.artgallery.co.jp/exhibitions/3316/

[展覧会名 ] ＜高橋真琴展 森のパーティー＞

■会期 :2026/02/11 (水・祝) ～ 3/1 (日)

■会場 :ART SPACE SKY GALLERY(東京・有明)

＜営業時間 12：00～18：00＞

＜TEL 03-6379-8885＞

展覧会公式X：https://x.com/macotonohiroba?s=20

(C)MACOTO ART

株式会社アートスペース

商号 ： 株式会社アートスペース

代表者 ： 代表取締役 福岡敏郎

所在地 ： 〒135-0063 東京都江東区有明３-７-２６

有明フロンティアビル Bタワー１１階

設立 ： 1983年2月

事業内容： 絵画、版画の制作、販売、展覧会の実施など

URL ： https://www.artgallery.co.jp/