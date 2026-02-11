eスポーツチーム「REJECT」Marvel Rivals部門が「Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAM」への参加決定、2026年ロスターを公開
株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Marvel Rivals部門が「Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAM」への参加が決定し、パートナーチームとして2026年シーズンの公式大会シリーズ「Marvel Rivals IGNITE」へ参戦することをお知らせいたします。
【Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAMについて】
「Marvel Rivals IGNITE 2026 PARTNER PROGRAM」は、NetEase Gamesが展開する『Marvel Rivals』公式大会シリーズ「Marvel Rivals IGNITE」において、世界で12チームのみが選出される公式パートナー制度です。選出チームには年間を通じた大会出場機会が提供され、ファンの皆さまへ継続的にトップレベルの競技シーンを届けます。
また、2026年シーズン中には、パートナーチームのブランドやカラーを反映したゲーム内スキンおよびアイテムの展開も予定されており、ゲームを通じてチームを応援できる機会がさらに広がっていく見込みです。
REJECTは、2026年シーズンの「Marvel Rivals IGNITE」にパートナーチームとして参戦いたします。競技活動の発信を通じて『Marvel Rivals』のeスポーツシーンを盛り上げるとともに、世界の頂点を目指して戦ってまいりますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。
【REJECT Marvel Rivals部門 2026年ロスターについて】
REJECT Marvel Rivals部門は、契約満了に伴うロスター改編を経て、2026年シーズンは下記メンバーを新ロスターとして迎え（再加入を含む）、公式大会シリーズ「Marvel Rivals IGNITE」に参戦いたします。
■ Piggy（@Piggy__mr(https://x.com/piggy__mr)） │ Vanguard
選手コメント：Hello, I joined REJECT again. I will do my best and become champion with our team!!
■ GARGOYLE（@gargoyle98(https://x.com/gargoyle98)） │ Vanguard
選手コメント：We have another good opportunity. We’ll do our best and show our best, so please support us. Thank you!
■ Brownie（@Brownie_o0(https://x.com/Brownie_o0)） │ Duelist
選手コメント：My play will speak for itself.
■ Yaki（@OW_Yaki(https://x.com/OW_Yaki)） │ Duelist
選手コメント：Hello, this is Yaki. I am thrilled to be joining REJECT. I am committed to putting in my absolute best effort to meet your expectations. Please keep an eye on my journey ahead. Thank you!
■ Lastro（@Lastro_OW(https://x.com/Lastro_OW)） │ Strategist
選手コメント：I will win matches.
■ SeungHoon（@SeungHoon_MR(https://x.com/SeungHoon_MR)） │ Strategist
選手コメント：It’s an honor to join RC. I’ll do my best to live up to the fans’ expectations.
■ Jmac（@JeungMac_ow(https://x.com/JeungMac_ow)） │ Coach
選手コメント：マーベル・ライバルズでは、アジアは弱いリーグとして見られがちですが、それが間違いだということを証明するために全力で頑張ります！
本ロスターは、これまで主にアジアの『Marvel Rivals』競技シーンで実績を積み上げてきたメンバーで構成されています。アジアの頂点はもちろん、世界の頂点を目指して戦ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。
eスポーツチーム REJECTについて
REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。
株式会社REJECTについて
株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。
