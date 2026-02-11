スーツアップ・セミナー「会計事務所のプロジェクト管理」開催のお知らせ

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、2026年2月13日（金）19時から、当社代表の小松が講師を務めるスーツアップ・セミナー「会計事務所のプロジェクト管理」を無料開催します。

スーツアップ・セミナー 会計事務所のプロジェクト管理

AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．スーツアップ・セミナー「会計事務所のプロジェクト管理」概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

セミナーへの参加をご希望する方は、以下の登録フォームよりご応募ください。

https://x.gd/VNI4i

当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月(営業日20日計算)で119万円ものコストがかかることになります。中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。

しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日～10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。

そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。）の労働生産性を高める第1歩だと考えています。

今般、会計事務所の業務を円滑に進め、生産性と業務品質の向上を図るため、「会計事務所のプロジェクト管理」というタイトルで講演を行うことといたしました。会計事務所では、月次・年次業務や決算・申告業務、各種届出や相談業務など、期限が明確で内容の異なる多くの業務が発生します。これらの業務は並行して進める必要があるため、業務の抜け漏れが生じやすく、全体の進捗状況を把握しにくくなるほか、担当者ごとに業務が属人化しやすいという課題があります。さらに、業務が特定の時期に集中することで、繁忙期には現場の負担が大きくなり、安定した業務運営が難しくなるケースも少なくありません。

こうした課題を解決し、日々の業務を確実に遂行していくためには、会計事務所全体を俯瞰したプロジェクト管理が重要となります。顧問先ごとの業務内容やタスク、担当者、期限を一元的に管理し、所長や管理職、職員間で情報を共有しながら業務を進めることで、タスクの見える化を図り、計画どおりに業務を推進し、継続的な成果につなげていくことが可能となります。

本講演では、所長や管理職、実務担当者が、どのように会計事務所のプロジェクト管理を実践すれば、対応漏れやスケジュール遅延を防止し、進捗状況の可視化や職員間の認識統一、実行力の向上につなげることができるのかについて解説いたします。あわせて、当社が開発・運用するAIタスク管理ツール「スーツアップ」を活用した、会計事務所全体の業務効率化およびタスクの見える化の具体例についてもご紹介いたします。

なお、講師は、当社代表の小松が行いますが、小松は約20年にわたり中小企業等のバリューアップに従事してきており、その過程で複数社に対してチームのタスク管理を導入してきています。そのため、中小企業等での実務経験を踏まえ、事例紹介もしながら分かりやすい講演を予定しています。

今後とも、当社では、中小企業等がAIでかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、継続してスーツアップ・セミナーを開催してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/665_1_8b302e7ede26192d345fcb7e61ef47ae.jpg?v=202602110351 ]

＜講師略歴＞

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - AIでかんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。AIを活用したチームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年3月31日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)、「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)及び「タスク管理ツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-023280/40/ja)は当社の登録商標です。