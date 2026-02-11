甘さではなく、余韻を食べる。台湾茶界の宝石・ルビー紅茶とベルガモットが香り立つカステラが登場！

株式会社グランドカステラジャパン

世界8カ国に展開する台湾カステラ発祥のブランド「Grand Castella（グランドカステラ）」を運営する株式会社グランドカステラジャパンは、2026年2月16日（月）から3月15日（日）まで、高級ルビー紅茶をふんだんに練り込んだ『ベルガモット薫るルビー紅茶カステラ』を期間限定で販売いたします。

台湾カステラという枠を超え、まさに――「食べる紅茶」と呼ぶにふさわしい一品

世界中の紅茶愛好家を魅了する、台湾の希少品種・ルビー紅茶。黒糖を思わせる奥行きのある甘みの奥から、ミントのような清涼感が静かに立ち上がる、芳醇で気品ある香味が特徴です。

そのルビー紅茶を、台湾カステラの生地に贅沢に練り込みました。中には、ほろ苦いビターキャラメルを忍ばせ、味わいにロイヤルな深みと美しいコントラストをプラス。仕上げにはベルガモット香るアイシングをまとわせ、全体を引き締める爽やかな余韻を添えています。

<ベルガモット薫るルビー紅茶カステラ - 2,490円(税込 2,689円) 公式サイトでもご購入いただけます>

台湾人シェフのルー氏が、台湾紅茶への敬意と、日本への想いを形にした味わい

台湾茶に精通した台湾出身のマスターシェフ、ルー・タイチェン氏が、素材と製法の一つ一つに向き合い、こだわり抜いて作り上げました。

特別な製法で茶葉をじっくりと煮込み、台湾紅茶ならではの豊かな香りと深い風味を最大限に引き出しています。

台湾紅茶の素晴らしさと、カステラを通じて感じる奥深い味わいを、ぜひ日本人の皆様、そして茶愛好の皆様に体験していただきたい。もっと台湾を好きになってほしいという想いを込めて、お届けします。

芳醇な香りが鼻を抜ける、ルビー紅茶のロイヤルカステラ。ベルガモットの優雅な風味とともにお楽しみください。

◾︎店舗情報◾︎

東京スカイツリー・ソラマチ本店

営業時間 10:00-21:00

横浜高島屋店

営業時間 10:00-21:00

※ 催事情報などは公式サイトまたは公式SNSにてご確認ください。

※ ベルガモット薫るルビー紅茶カステラは公式サイトでもご購入いただけます。