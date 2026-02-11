俳優 川栄李奈さんがパルクローゼット新CMに出演！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町３丁目６番１号京阪神ビル１０階、代表取締役社長：小路順一）が運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」は、俳優の川栄李奈さんを新たなブランドミューズとして新CMをリリースしました。新生活が始まる春をイメージし、どこよりも早い春が訪れを感じるコンテンツを公開します。

また、パルクロ春一番2/12（木）～2/25（水）（お店は24日まで）では全国のパルクローゼット出店ブランドとオンラインストアが連動し、期間限定ポイントアップなどお得にお買い物を楽しめる企画を展開します。

本キャンペーンでは、川栄李奈さんが全国のパルグループ店舗をジャックし、店頭ポスターやPOP、サイネージ動画など多彩なプロモーションで存在感を発揮します。今回解禁されたパルクローゼットの大型キャンペーン「パルクロ春一番」のWEB CMでは、新生活を迎えた川栄李奈さんが春服のお買い物を楽しむようなCMを制作しております。

ガーリーな雰囲気が漂う空間でのショットメンズライクなコーディネートで雰囲気を一変！

起用背景・今回のコラボレーションの意図

俳優として数多くの作品で活躍し、その表現力で注目を集める川栄李奈さんは、幅広い世代の女性から支持されています。PALのスタッフからも「好きな俳優」として名前が挙がることが多く、親しみやすさと明るさを兼ね備えた“今を代表する素敵な女性像”です。今回の新CMでは春の訪れを楽しみに、お客様に新生活が始まるワクワク感を届けたいと思います。

川栄李奈（かわえいりな）プロフィール

1995年2月12日生まれ 神奈川県出身 俳優

主な代表作にNHK大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」、「青天を衝け」

2021年度後期連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」 ドラマNTV「となりのナースエイド」、NTV「ダメマネ！ ーダメなタレント、マネジメントしますー」、TBS 「フェイクマミー」

映画「変な家」、「ディア・ファミリー」などがある。

舞台では、2024年夏にロンドンで大千穐楽を迎えた「千と千尋の神隠し」にて主人公・千尋役を務め、現在は韓国公演に出演中。国内外で活動の幅を広げている。

■川栄李奈さんコメント

皆さんお久しぶりです。 パルクロミューズの川栄李奈です。

やっぱりいつも思うのは自分を豊かにしてくれて、新しい自分に出会えることができる。

それがファッションの力だなと私は思っています。

私も大好きなパルクロで皆さんにもいろんなファッションに出会ってほしいですし、

素敵な春一番を迎えてほしいなと思っています。

■Q＆A

Q. 2度目のCMご出演となりますが、お話をもらった時の気持ちをお聞かせください

またパルクロさんだ！と思って素直に嬉しかったです。

前回の撮影の時もとっても可愛いお洋服を着て、今回も可愛いお洋服とおしゃれなセットに囲まれて撮影ができたのがとっても楽しかったですし、パルクロさんと共に新しい季節を迎えられるのがとても嬉しいなと思います。

Q. 今回の撮影の感想をお聞かせください

おもしろおかしく演じることができたかなと思っています。とても聞き馴染みのある歌だと思っていて、

ついつい「ぱーるがきーた」と口ずさんでしまうほど、るんるんで家に帰ってきたという設定なのですが、

その後のテンションがクレイジーというか、狂ったように「パルクロきてるぅ～」って感じでテンションをあげる形だったので最初はテンションの上げ方が難しかったんですけど、私もネットで洋服を買う時とかにセールとかを見るとそんな気持ちになることがあるので意外とやりやすかったです。

Q. この春、挑戦したいこと。をお聞かせください

この春はいろんなファッションに挑戦してみたいなと思っています。

お仕事ではたくさん可愛いお洋服を着る機会があるのですが、普段着になると自分の好きな系統ばっかりになっちゃうことが多いので、いつも着ない服を試しに着てみたりして新しい自分を見つけてみたいなと思います。

Q. 春一番キャンペーン開始日が川栄さんのお誕生日ということで、今年の抱負をお聞かせください。

今年は31歳になりますが、健康で、何より楽しく生きることをモットーに、頑張りたいと思います。

Q. 自分のご褒美としてお誕生日に何か買う予定はありますか？

いつもお誕生日はアクセサリーを買うので、今年もアクセサリーを買ってファッションを楽しみたいなと思います。

■キャンペーン概要

パルクロ春一番キャンペーン

お店とWEBで同時開催の【最大＋10%ポイント還元】に加え、お気に入り登録で1,000ポイントプレゼント。さらに、インフルエンサーが本気で考えたアイテムやパルクロ限定アンコールタイムセールも同時開催。「買う」「見つける」「貯める」がすべてお得につながる。

開催期間

EC：2月12日（木）0：00 ～ 2月25日（水） 23：59

店舗：2月12日（木） ～ 2月24日（火）営業終了時間まで

※パルクローゼット オンラインストアと店舗で終了日が異なります。

■「パルクロ春一番」特設ページ

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/palcloset/haruichiban/

PAL CLOSET(パルクローゼット)について

3COINSやCIAOPANIC TYPYなど、パルグループの雑貨・アパレル製品を購入できるECサイトです。

https://www.palcloset.jp/

株式会社パルグループホールディングスについて

株式会社パルグループホールディングスは、グループ企業として株式会社パル、株式会社ナイスクラップ、株式会社マグスタイル、株式会社ノーリーズなど、ファッション関連のアパレルおよび雑貨の企画製造小売を擁する企業集団です。日本国内1173店舗(2025年11月末現在)とECプラットフォームを通して、CIAOPANIC TYPY、3COINS、russet、Kastane、mystic、Chico、DISCOAT、GALLARDAGALANTEなど60以上のブランドを展開しております。

＜本リリース内容を掲載いただくにあたっての注意事項＞

■他媒体への本リリースの転送はご遠慮くださいますようお願いいたします。

■本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。