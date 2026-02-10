リバプールFC財団 × 日本財団「Leaders of Tomorrow」プログラム　川崎市を中心に全国で本格展開

Leaders of Tomorrow 運営事務局

リバプールFC財団（Liverpool FC Foundation）は日本財団の支援を受け、次世代の子どもたちの非認知能力・リーダーシップ育成を目的としたスポーツ教育プログラム 「Leaders of Tomorrow（リーダーズ・オブ・トゥモロー）」 を関東、関西、九州、東北、中国、甲信越など全国で展開します。その1回目として、2026年1月30日、川崎市にある犬蔵小学校にて初のスクールプログラムを実施しました。

■ 犬蔵小学校にて初のスクールプログラムを実施

川崎市立犬蔵小学校にて、学校現場で初となる「Leaders of Tomorrow」スクールプログラム が実施されました。本プログラムでは、サッカーを通じて「コミュニケーション力」「チームワーク」「問題解決力」「自信」「レジリエンス（対応力）」といった非認知能力の育成をテーマに７つのモジュールが設計されていますが、この日は「チームワーク」を目的としたセッションが行われ、児童たちは主体的に活動に取り組みました。当日は、川崎市関係者をはじめ、大学教授・他スポーツ団体など 20名以上の来賓が視察に訪れ、学校関係者からも高い評価をいただきました。

■ 今後の展開について

「Leaders of Tomorrow」プログラムは、日本財団とLFC財団という日英の両財団がタッグを組んだ初めてのプログラムで、駐日英国大使館が推進する官民連携プログラム 「MUSUBIイニシアチブ」に、パートナーとして参画することとなりました。今後は英国大使館からの支援もいただきながら展開・拡大をしてまいります。本プログラムは川崎市を中心に、関東、関西、九州、東北、中国、甲信越など、2026年2月より7拠点での展開を予定しており、4月の新学期以降には、さらに多くの学校や地域への導入を目指します。

また、今後は、子どもたちの成長に関する成果や社会的インパクトおよびSROI（社会的投資収益率）の可視化にも取り組み、プログラムの価値をより多くの地域・関係者へと広げていく予定です。



プログラムは学校単位で参加できる「スクールプログラム」、個人単位で参加できる「イベントプログラム」、団体単位でお申し込みいただける「コミュニティプログラム」がございます。参加される学校、団体、個人は全て参加費無料です。お申し込み方法や、詳細については下記概要をご確認ください。

■プログラム概要

プログラム名：Leaders of Tomorrow

主催：リバプールFC財団

助成：日本財団

協力：英国大使館ほか

内容：スポーツを通じた非認知能力・リーダーシップ育成プログラム

対象：小学生

※詳細は「Leaders of Tomorrow」特設ページをご覧ください

https://www.liverpoolfc.com/foundation/leaders-tomorrow

■リバプールFC財団について https://www.liverpoolfc.com/foundation

英国プレミアリーグに加盟するリバプール FC が 2002 年に設立したクラブ公式の慈善団体。「You'll Never Walk Alone」をテーマに、子供や若者に人生を変える機会を提供する取り組みを国内外で実施

■日本財団について https://www.nippon-foundation.or.jp/

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962 年、日本最大規模の財団として創立以来、人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

＜問合せ先＞

