【日本初契約】アメリカ発信のキャッチャーブランド『ALL-STAR』が日本プロ野球選手で初の使用契約を阪神タイガース 坂本誠志郎選手と締結した！

ALL-STAR JAPAN株式会社

ALL-STAR JAPAN株式会社（所在地：東京都千代田区 代表：中塚　人嗣　、以下ALL-STAR JAPAN）は、このたび日本プロ野球で活躍する坂本誠志郎選手（阪神タイガース）と『ALL-STAR』 ブランドとして日本初の使用契約（FOCUS TEAM）を締結しましたことをお知らせいたします。



※FOCUS TEAMとは、アメリカ『ALL-STAR』ブランドと使用契約を結ぶ選手の中でもメジャーで活躍するトップ選手の中でブランドを代表するメンバーとして位置づけられているグループの事である


コメント：



坂本誠志郎選手 (C)阪神タイガース
坂本誠志郎選手（阪神タイガース）

野球を始めてから今日に至るまで、最高のパフォーマンスを発揮するために、ミットをはじめとする道具と真摯に向き合ってきました。


阪神タイガースの一員として、また日本代表として戦う今シーズンを見据え、フィット感や安定性といった自分が大切にしている点で信頼できるオールスターさんと今回の契約に至りました。


このギアと共に高いレベルでのプレーを目指します。







プロフィール：


坂本 誠志郎(さかもと せいしろう)


生年月日　：1993年11月10日


出身地　：兵庫県養父市出身


プロ野球選手(捕手)右投右打


2015年、ドラフト2位で阪神タイガースに入団。
2023年、2025年ゴールデングラブ賞受賞。
202５年ベストナイン、最優秀バッテリー賞受賞



着用予定モデル　各種の情報　


マスク：ヘルメット型マスク

MVP5ML　ブラック　\50,000（税別）



※2026年より日本で初SG（製品安全協会）認定を取得。





MVP5ML

プロテクター

CUSTOM ORDERプロテクター


\36,000～\52,000（税別）


以下のサイトよりシミュレーション/発注が可能



https://all-starjapan.com/collections/custom-order/products/custom-order-protector





CUSTOM ORDERプロテクター

レガース

CUSTOM ORDERレガース


\38,000～\60,000（税別）


以下のサイトよりシミュレーション/発注が可能



https://all-starjapan.com/collections/custom-order/products/custom-order-protector-shin-guard






CUSTOM ORDERレガース

キャッチャーミット

硬式用　CUSTOM ORDER　キャッチャーミット


\60,000（税別）～　内容により決定











CUSTOM ORDERキャッチャーミット

『ALL-STAR』ブランドとは

アメリカで60年以上にわたりアマチュアプレーヤーからプロプレイヤーにまで愛されてきた伝統あるベースボールブランドです。主に、キャッチャー用防具、キャッチャーミット、審判用防具を展開しております。


ALL-STAR JAPANは2020年7月に設立し、日本のキャッチャーのパフォーマンス向上を第一に、大リーグでも採用されているキャッチャー防具と日本のクラフトマンが日本人選手のために開発したキャッチャーミットを中心に、日本のアマチュアプレーヤーからプロ野球選手まで、長く愛されるブランドとなるよう活動をしております。



【ALL-STAR JAPAN公式ホームページ】


https://all-starjapan.com/



【ALL-STAR JAPAN公式SNS】
インスタグラム　　：　https://www.instagram.com/allstarjapan.baseball/



■ALL-STAR JAPAN株式会社　概要
社　名　 ：　ALL-STAR JAPAN株式会社
所在地　 ：　〒101―0051　東京都千代田区神田神保町2-22-5　文教ビル1階
代表者　 ：　代表取締役　中塚　人嗣
URL　　 ：　https://all-starjapan.com/


事業内容： 野球関連用品の企画、製造および輸入販売




【本件に関するお問い合わせ】


製品関連


ALL-STAR JAPAN株式会社　担当：中塚


e-mail: info@all-starjapan.com



選手関連：坂本選手マネージメント会社


株式会社wiAth　　担当：猪口


TEL：03-6824-6210


e-mail: info@wiath.jp　