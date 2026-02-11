【阪急うめだ本店】 関西初出店の博多鉄板焼肉「びっくり亭本家」が登場！九州名物のお肉をふんだんに使ったメニューと柑橘スイーツが一堂に

株式会社阪急阪神百貨店MVご支給くださいませ。

九州グルメフェス(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/kyushu/)

期間：2月25日(水)～3月2日(月) ※催し最終日は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店 (https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html)9階 催場

温泉・グルメ・豊かな自然・歴史文化と多様な魅力が凝縮され、日本国内旅行の人気ランキングでは、常に上位にランクインする九州の美味しいものを集めたイベントを開催します。阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 催場では、2月25日(水)～3月2日(月)の期間「九州グルメフェス」と題し、“お肉”と“柑橘”にフォーカスした初登場10店舗を含む、総勢49店舗を展開します。 会場で堪能できる関西初登場の博多鉄板焼肉や、エミュー肉・佐賀牛のカレーパン、チキン南蛮、鶏炭火焼、黒毛和牛のカツサンドなど、厳選された肉料理が勢ぞろい！そのほか、SNSで話題の新感覚スイーツや、初登場のジェラート、果汁たっぷりのソフトクリームソーダなど、柑橘スイーツも盛りだくさん。九州を旅する気分で、おいしさを満喫できる6日間です。

関西初登場！できたてをその場で堪能できる鉄板焼肉など、厳選された肉料理が勢ぞろい

＜初登場＞福岡「びっくり亭本家」焼肉鉄板（1人前）ごはん小 1,301円[イートイン]＜初登場＞鹿児島「肉のぎゅう太」かごしま肉づくしサンド(各2個入り)1,981円福岡「はかた明治町精肉店」A5ランク宮崎牛ザブトン・サーロイン・リブロース・豪華ステーキ弁当（1人前）3,780円福岡「とり皮 お市」とり皮・やきとり各種（1本）各216円＜初登場＞宮崎「鶏専家 一本気」左)チキン南蛮むね身（150g）1,080円、右)地頭鶏もも炭火焼（100g）1,080円佐賀「レストラン白山文雅」伝統の佐賀牛カレーパン（1個）648円、エミューカレーパン（1個）540円［各日限定50］

SNSで話題のぷるぷる新食感スイーツや、会場限定のジェラートまで！さっぱり柑橘スイーツでおいしい気分転換

＜初登場＞熊本「福田農場」九州果実のクリームソーダ3種（1杯）各901円＜初登場＞福岡「ニコフルッタ」左から)みかんソルベ&レモンクリームチーズジェラート（1杯）770円、Nicofrutta Specialジェラート（1杯）890円［阪急うめだ本店限定、各日限定30］、あまおう&八女抹茶ジェラート(1杯)770円福岡「石村萬盛堂」つるのこのこ あまおう苺 1,296円＜初登場＞大分「とり to たまご」カボスプリン・ご褒美プリン・コーヒープリン・抹茶プリン（各110g）各486円＜初登場＞鹿児島 「31°C LINE花子」だいたんなゼリー(85g、1個）451円[各日限定150]、だいたんなショコラ（75g、1個）481円[各日限定50]＜初登場＞佐賀『鹿島高校』×『佐藤農場』×『東津商店』SAGAみかん、っ娘。ケーキ（4個入）864円 特産のみかんが香るふわふわパウンド。第8回佐賀さいこう！企画甲子園で最優秀企画賞を受賞。『佐藤農場』と『東津商店』の協力で商品化。

佐賀県立鹿島高校商業科の女子生徒【鹿島みかん、っ娘。】を企画立案した4名。

限定50個！のよもぎ梅ヶ枝餅や、九州ならではのご当地グルメ、クラフトビール、てっぱんスイーツまで盛りだくさん

鹿児島「Dining萬來」黒豚角煮と牛ステーキ弁当（1人前）2,160円長崎「バラモン食堂」鯨カツ（100g）972円、アジフライ（1枚）378円福岡「福太郎」めんたいフランス（1本）441円＜初登場＞福岡「糸島ハローブルワリー」クラフトビール 1杯（270ml）701円、1杯（470m）1,000円、飲み比べ（270ml×4）2,001円【25日(水)店頭販売のみ】福岡 「かさの家」よもぎ梅ヶ枝餅（5個入り）901円［限定50］※おひとり様1点限り宮崎 「味のくらや」からいも団子餡入り(6個入り)961円