「Ｅテレ0655」「Ｅテレ2355」2026年干支ソングBose（スチャダラパー）が歌う「あけおめ！コンビニ　ウーマート (Eテレ 0655/2355)」配信開始！

日本コロムビア株式会社

Bose（スチャダラパー）さんよりコメントが届きました！

あんまり自覚がないんですけど、コンビニの仕事を効率よくテキパキとこなす様子が、

普段のぼくの動きとそっくりだと家族からは言われています。

Bose（スチャダラパー）

【「0655」「2355」楽曲について】

『Eテレ0655』と『Eテレ2355』はNHK Eテレで月～金曜日に放送中の5分番組。朝と夜、対になって、“日本のリズムを作る“ことを目標に15年以上に渡り放送され、これまでの楽曲は、2つのコンピレーションアルバム「2355/0655 ソングBest!」「0655/2355 ソングBest！明日がくるのをお知らせします」となり、ロングセールスを記録しています。“干支ソング”をはじめ番組オリジナル曲を発信し、数多くの楽曲が話題となってきました。

配信楽曲：あけおめ！コンビニ ウーマート (Eテレ 0655/2355)／Bose（スチャダラパー）

発売日：2026年2月11日(水) 品番：COKM-46129

配信サイト： https://06552355.lnk.to/UMArt

新干支ソングのリリースと同時に、過去発表された干支ソングをすべて網羅した

「2355/0655干支ソングコレクション」もリリースいたしました。2013年に発表された「きたー！チームにょろにょろの歌」から、2026年最新の干支ソング「あけおめ！コンビニ ウーマート」まですべてが入った「2355/0655」初の公式プレイリストです。

2355/0655 干支ソングコレクション： https://06552355.lnk.to/etosong

日本コロムビア楽曲HP https://columbia.jp/artist-info/0655-2355/

番組公式HP 『Eテレ0655』 http://nhk.jp/e0655/『Eテレ2355』 http://nhk.jp/e2355/