人件費高騰の時代でも利益を最大化させる勝ち残り戦略セミナーに船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します｜2026年2月18日（水）開催

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年2月18日（水）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）のコンサルタントが、株式会社KURANDOが主催する「人件費高騰の時代でも利益を最大化させる勝ち残り戦略セミナー」に登壇します。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://kurando.io/news/3047/人手不足・コスト増でも利益出せます！

このような悩みを持つ経営者様にオススメのセミナーです

セミナーで学べるポイント

- 月次報告でしか、センターごとの採算性がわからない- 人手不足で派遣やスポット利用が増え、利益を圧迫している- どの作業にムダがあるのか検証できず、残業時間が削減されない- 日々の物量や進捗に合わせたシフト・人員配置ができていない- 作業料の交渉や営業の際に、作業単位のコストデータの根拠を示せていない- ベテランメンバーの勘に頼りすぎていて、誰でも現場を回せる仕組みが構築できていない

１.人件費が高騰する時代に必要な倉庫・センター運営における利益最大化策

・センターごとの採算を日次でチェックして、迅速な経営判断につなげる方法

・日々の物量に応じて、必要な人員数や配置を明確にして無駄な残業代や人件費を削減する方法

２.ベテラン任せにしない！誰でもできる現場運営の仕組み

・ベテラン社員の「ノウハウ」をデータとして取り出し、

誰でも効率よく作業できる「安定した現場の仕組み」を作る方法

３.荷主企業に選ばれるデータに強い会社になる方法

・荷主との交渉で感情論ではなく、作業コストの客観的な根拠を提示するためのデータの取り方

・荷主に喜ばれる、データを活用したフィードバック・提案の方法

ウェビナー概要

開催日時：2026年２月18日（水） 10:00～11:00

開催場所：オンライン（Zoom）

定 員：制限なし

参加料金：無料

対 象：運送会社・物流会社経営者

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/