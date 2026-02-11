【開催報告レポート】中小運送会社の成長戦略と経営キーワード（船井総研グループ大阪本社 移転記念セミナー）を2026年1月15日（木）に開催しました｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行）は、2026年1月15日（木）に「中小運送会社の成長戦略と経営キーワード」をテーマにしたセミナーを船井総研グループ 大阪本社（イノゲート大阪）にて開催しました。

セミナーでお伝えした内容

人件費や燃料費、車両費に採用コストと、あらゆる原価が高騰する中で、どうやって利益を出すのか。さらには、労務コンプライアンス面もますます厳しくなり、このままでは経営が行き詰まるのではないか・・・と不安を抱えていませんか？

実際、2024年以降、中小物流会社の経営者から

「運賃を上げてもらうしかないが、どのように交渉したら認めてくれるのか・・・」

「いくら求人広告を打っても、ドライバーが集まらなくて困っている・・・」

「このまま運送業を続けても明るい未来が見えないが、なにから手を付けたらいいのか・・・」

といった相談が非常に増えています。

一方で、順風満帆な物流会社もいます。好調企業と苦戦している企業にはどのような違いがあるのか？

今回のセミナーでは、ゲスト企業を2社お招きし、人財づくりの取り組みや10年で売上5.6倍(3億→16.8億)に伸ばした成長戦略について、お話しいただきました。

開催概要

日 程：2026年1月15日（木）14:30～17:00

会 場：船井総研グループ 大阪本社 (イノゲート大阪21階)

住 所：大阪府大阪市北区梅田３丁目２－１２３

費 用：無料

対 象：運送・物流会社の経営者・幹部の方

船井総研グループは大阪本社を移転いたしました（2026年1月7日より適用）

※ 大阪本社の移転について ≫ https://www.f-logi.com/company/news/20251128/

会社紹介

船井総研ロジ、社名変更のお知らせ（2026年1月1日より適用）

※ 社名変更の詳細についてはコチラ ≫ ≫ https://www.f-logi.com/company/news/20251110/

ーーー

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングは、「物流の先進モデル企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しています。

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163