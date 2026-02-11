カスハラ対策は「施行前」が勝負。令和8年施行予定の対策法で企業が今やるべき準備

株式会社SA

カスタマーハラスメント対策が、いよいよ法制度として本格化します。令和7年6月に労働施策総合推進法が公布され、カスハラ対策と就活セクハラ防止の義務化が盛り込まれました。施行は令和8年10月予定ですが、実務の軸となる「指針の素案」はすでに公表されています。正式指針を待つのではなく、素案をもとに今から準備すべきポイントを整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5iUZL6jsq4I ]

【開催概要】

日時：2026年2月18日 12：00～

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け説明（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（その他日程についても柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・カスハラ対策法は、すでに成立しているのか

・施行時期はいつで、企業に何が義務づけられるのか

・「指針」とは何で、なぜ実務上重要なのか

・指針の素案には、どんな内容が盛り込まれているのか

・企業が整備すべき体制には、何が含まれるのか

・相談窓口や対応フローは、どう見直す必要があるのか

・再発防止策として、どんな点が求められるのか

・施行前の今、最低限やっておくべき準備は何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国700名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/