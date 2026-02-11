【3日間限定】生ビールが何杯飲んでも0円！「大衆とり酒場 とりいちず 仙台東口店」2026年2月11日（水・祝）グランドオープン

株式会社FS.shake（本社：東京都／代表取締役：遠藤勇太）が展開する


大衆とり酒場「とりいちず」は、2026年2月11日（水・祝）、「とりいちず 仙台東口店」をグランドオープンいたします。



オープンを記念し、2026年2月16日（月）～18日（水）の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。



■ グランドオープン記念キャンペーン概要


キャンペーン内容


何杯飲んでも！生ビール 0円


実施期間


2026年2月16日（月）～18日（水）の3日間限定


条件・注意事項


・ 2時間制


・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします


・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須


・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須




■ 名物鶏料理と“価格以上”のコスパメニュー


とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から手作りし、価格以上の満足感を大切にしています。


主な人気メニュー（一例）


・ 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）


・ 秘伝のかわ串／無限！あてチキ


・ 今治焼鳥各種・月見つくね


・ 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）


・ 鶏雑炊、チキンチャーハン


・ 自家製豆腐の冷奴


・ 究極のプリン


「しっかり食べて、しっかり飲める」


コストパフォーマンスの高さが支持されています。



水炊き

今治焼き鳥

かわ串


■ 楽しめる充実のコース・食べ放題♪


宴会や集まりには、生ビール有飲み放題付きコースや、食べ放題＆飲み放題コースなど用途に応じたプランをご用意しています。


おすすめコース（一例）


・ 季節限定 旬菜コース


　2時間飲み放題生ビール付／全9品


　2,400円（税込）


　季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、


　鶏料理を中心とした一品、揚げ物、焼き物、


　〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。




・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース


　120分制


　2,980円（税込）


　名物の今治焼鳥をはじめ、


　鶏料理や居酒屋定番メニューを


　食べ放題＋飲み放題で楽しめます。




歓送迎会や友人同士の飲み会など、人数や目的に合わせて選びやすい構成となっています。


※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。



■ 店舗情報


店名：大衆とり酒場 とりいちず 仙台東口店


住所：〒983-0852


宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-21 Ftownビル2階


電話番号：022-354-0776(#)


営業時間：


・平日 16:00～翌4:00


・土日祝 13:00～翌4:00


席数：160席


ご予約はこちらから▶︎https://www.hotpepper.jp/strJ004537157/



■ とりいちずとは


大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。