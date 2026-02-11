【3日間限定】生ビールが何杯飲んでも0円！「大衆とり酒場 とりいちず 仙台東口店」2026年2月11日（水・祝）グランドオープン
株式会社FS.shake（本社：東京都／代表取締役：遠藤勇太）が展開する
大衆とり酒場「とりいちず」は、2026年2月11日（水・祝）、「とりいちず 仙台東口店」をグランドオープンいたします。
オープンを記念し、2026年2月16日（月）～18日（水）の3日間限定で、生ビールが何杯飲んでも“0円”となるキャンペーンを実施いたします。
■ グランドオープン記念キャンペーン概要
キャンペーン内容
何杯飲んでも！生ビール 0円
実施期間
2026年2月16日（月）～18日（水）の3日間限定
条件・注意事項
・ 2時間制
・ 飲み残しは正規料金を頂戴いたします
・ グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須
・ 【385円（税込）】以上の商品をお一人様2オーダー必須
■ 名物鶏料理と“価格以上”のコスパメニュー
とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から手作りし、価格以上の満足感を大切にしています。
主な人気メニュー（一例）
・ 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）
・ 秘伝のかわ串／無限！あてチキ
・ 今治焼鳥各種・月見つくね
・ 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）
・ 鶏雑炊、チキンチャーハン
・ 自家製豆腐の冷奴
・ 究極のプリン
「しっかり食べて、しっかり飲める」
コストパフォーマンスの高さが支持されています。
水炊き
今治焼き鳥
かわ串
■ 楽しめる充実のコース・食べ放題♪
宴会や集まりには、生ビール有飲み放題付きコースや、食べ放題＆飲み放題コースなど用途に応じたプランをご用意しています。
おすすめコース（一例）
・ 季節限定 旬菜コース
2時間飲み放題生ビール付／全9品
2,400円（税込）
季節の前菜、新鮮野菜のサラダ、
鶏料理を中心とした一品、揚げ物、焼き物、
〆のお食事、デザートまで楽しめる内容です。
・ 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース
120分制
2,980円（税込）
名物の今治焼鳥をはじめ、
鶏料理や居酒屋定番メニューを
食べ放題＋飲み放題で楽しめます。
歓送迎会や友人同士の飲み会など、人数や目的に合わせて選びやすい構成となっています。
※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。
■ 店舗情報
店名：大衆とり酒場 とりいちず 仙台東口店
住所：〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-21 Ftownビル2階
電話番号：022-354-0776(#)
営業時間：
・平日 16:00～翌4:00
・土日祝 13:00～翌4:00
席数：160席
ご予約はこちらから▶︎https://www.hotpepper.jp/strJ004537157/
■ とりいちずとは
大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。