敏感肌と地球を守るエシカルコスメ CHANT、朝日新聞「Reライフフェス2026」に出展（E-05）。無料体験やプレゼント企画を実施。

株式会社CHANT

株式会社CHANT（本社：東京都、代表：谷岡亜希子）は、朝日新聞社主催「朝日新聞Reライフフェス2026」に出展いたします。ブース番号はE-05です。

当日は、国産全身シャンプーバー等の販売に加え、素材の背景を「楽しく知れる」無料体験を複数ご用意。プレゼントキャンペーンも開催し、ご家族でもお一人でも、ふらっと立ち寄って楽しめるブースとして展開します。

全身シャンプーバーとは

全身シャンプーバーは、髪・顔・体をこれ1個で洗える固形タイプのオールインワン洗浄料です。

ボトルを増やさず浴室がすっきりし、旅行やジムなど持ち運びにも便利。毎日のケアを軽くしながら、暮らしの中で無理なく“整う”選択肢を提案します。

特長

来場者の楽しみどころ

- オールインワン：シャンプー／リンス／洗顔／ボディソープを1個に。掃除も楽- ミニマルな暮らしに：ボトル不要で浴室がシンプルに。プラごみゼロでサステイナブル- 素材の背景：利島の椿に着目し、椿油を搾った後の“種”をアップサイクル活用

触れて、作って、持ち帰れる：無料体験＋サンプル配布で、「イベントの思い出」に

暮らしのヒントがその場で得られる：全身1個ケアの使い方・選び方も気軽に相談OK

CHANTらしさが伝わる背景：TANEは、利島の椿油を搾った後の“種”をアップサイクル活用。だからこそ、「循環」を楽しく伝える体験ワークショップをご用意しました

サンプル配布やプレゼントクイズもご用意しています。

出展内容（E-05：株式会社CHANT）

1）全身シャンプーバー販売・ミニ相談

髪・顔・体をこれ1個で洗える全身シャンプーバーを、会場で香りや泡立ちのイメージを確かめながらご購入いただけます。

「固形ってどう使う？」「旅行やジムに便利？」「家族で使える？」など、初めての方の疑問にもその場でお答えします。

2）無料体験：椿の種搾り体験（ミニ体験）

TANE全身シャンプーバーに配合されている「椿の種」をテーマに、素材の背景を手で感じられるミニ体験をご用意。椿の種を搾って椿油がジワっとでる様子、搾りたての椿油の感触を体感していただけます。「もののはじまり」を知ることで、暮らしの選び方が少し楽しくなるきっかけをお届けします。

3）無料体験：香り袋づくり（アップサイクルワークショップ）

TANE全身シャンプーバーは、利島の椿油を搾った後の種をアップサイクル活用している製品です。

その背景から、絞った後の種を「捨てずに活かす」香り袋づくり体験をご用意しました。

作った香り袋は、そのままお持ち帰りいただけます。

4）サンプル配布

CHANTを初めて知る方にも試していただけるよう、サンプルを配布予定です（なくなり次第終了）。

参加型企画：○○サイクル・クイズ

クイズの答えを、当日会場のE-05ブースでスタッフに伝えてくださった方へ、先着20名にサプライズプレゼントをご用意しています（なくなり次第終了）。

クイズ内容：

「捨てられるはずだった素材に、新しい価値を加えて生まれ変わらせることを○○サイクルといいます。○○に入る言葉は？」

出展の背景

Reライフフェスは、「これからの暮らし」を前向きに楽しむヒントに出会える場です。

CHANTは、毎日のケアを軽くしながら、素材やつくり手にも目を向けられる選択肢として、全身シャンプーバーを提案してきました。

今回は、商品に触れるだけでなく、椿やアップサイクルを切り口にした体験を通じて、来場者の皆さまに「楽しみながら持ち帰れる気づき」をお届けします。

イベント概要

イベント名：朝日新聞 Reライフフェス2026

開催日程：2026年2月22日（日）・23日（月・祝）

会場：東京国際フォーラム

参加費：入場無料（事前登録制）

CHANTブース：E-05

イベント詳細：https://www.asahi.com/ads/relifefes/2026/

来場登録はこちら :https://www.asahi.com/ads/relifefes/2026/

会社概要

株式会社CHANT

オンラインストア：https://shop.chant.tokyo/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社CHANT 広報担当

TEL：03-6555-3972

E-mail：info@chant.tokyo