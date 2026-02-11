【2026年6月開業】玄海国定公園・福岡糸島の“食を旅する宿”「THE SHIKAKA HOTEL & RESORT BUDOUNOKI」が鳴き砂の聖地に誕生

株式会社グラノ24Ｋ

福岡県糸島市二丈鹿家（しかか）。鳴き砂が残る美しい海岸「姉子の浜」の目の前に、2026年6月、「THE SHIKAKA HOTEL & RESORT BUDOUNOKI（ザ・シカカ ホテル＆リゾート ぶどうの樹）」が開業いたします。

本施設は、海を望むカウンター鮨と鉄板焼、そして滞在そのものを「食の時間」として楽しむ、食を主役にしたホテル＆ヴィラです。宿泊に加え、ランチ・ディナーのレストラン利用も可能な、“食を目的に訪れたくなる”海辺の滞在型レストランとして誕生します。

■ THE SHIKAKAという名前に込めた想い

SHIKAKA（シカカ）は、玄海国定公園に位置するこの土地の名「鹿家（しかか）」に由来します。海とともに暮らし、自然と向き合いながら、長い時間をかけて大切に守られてきた土地。鳴き砂が今も残る姉子の浜は、人の営みと自然との距離が、丁寧に保たれてきた証でもあります。玄界灘に面し、豊かな海と静かな時間が共存するこの場所で、土地の名前そのものに宿る時間や記憶を、そのまま未来へつないでいきたい。そんな想いから、宿の名前を「THE SHIKAKA」と名付けました。

■ 「食を旅する」ための美食リゾート

「ぶどうの樹」が長年培ってきた地産地消の精神を、糸島の豊かな食材でお届けします。

・博多前鮨

海が見える絶景カウンターで、玄界灘の旬を味わう。

・鉄板焼

糸島牛や九州各地の厳選食材を、目の前で仕上げるライブ感とともに提供。

・インルームダイニング

お部屋で周囲を気にせず、プライベートな空間で美食を堪能。

「食べること」そのものを旅の目的にした、至福の食体験をお届けします。

■ 施設の特徴：心と身体を整えるウェルネスな滞在

全15室の客室は、すべてにジェットバスを完備。海と空を感じながら深くリラックスできる、心と身体を整えるウェルネスな滞在を叶えます。

・ホテル棟（全4室・オーシャンビュー）

約42平方メートル の開放的な空間。1～3名様での上質なステイに。

・ヴィラ棟（全11棟）

オーシャンヴィラ（7棟）

ガーデンヴィラ（3棟／ペット可）

アートヴィラ（1棟）

最大12名まで宿泊可能。三世代の家族旅行、企業研修やオフサイトミーティング、プライベートパーティーなど、「集うこと」を目的とした別荘のような滞在を叶えます。

サウナ付き客室やガーデン付き客室など、多様なライフスタイルに対応します。

■ レストラン・個室利用について

館内レストランは、ご宿泊以外のお客様もランチ・ディナーでご利用いただけます。

・海が見える鮨カウンター（16席）

・海が見える鉄板焼カウンター（8席）

・個室（8名×3室）

ご家族の記念日、お顔合わせ、接待など、大切な方と「祝うための食事の場」としても最適です。

■ ロケーションと環境への想い

舞台は、福岡市内から車で約30～40分。唐津・虹の松原まで車で10分。都市部からのアクセスに優れながら、夕暮れ時には空と海が溶け合うような静寂の絶景が広がる糸島・姉子の浜です。 私たちは、この地の宝である「鳴き砂」や希少植物を守るため、建築・運営のあらゆる面で自然環境への配慮を重ねています。ビーチクリーン等の活動を通じ、この美しい海とともに歩み続けてまいります。

【施設概要】施設名： THE SHIKAKA HOTEL & RESORT BUDOUNOKI

（ザ・シカカ ホテル＆リゾート ぶどうの樹）

所在地：〒819-1642 福岡県糸島市二丈鹿家字飛松844-8

開業予定： 2026年6月

客室数： 全15室／ホテル（4室）、オーシャンヴィラ（7棟）、 ガーデンヴィラ（3棟／ペット可）、アートヴィラ（1棟）

設備： 全室ジェットバス完備、一部サウナ付き客室、一部ペット可客室あり

飲食施設： 鮨、鉄板焼（ランチ・ディナー営業、個室完備）

運営： 株式会社グラノ24K（ぶどうの樹グループ）

公式WEBサイト：https://budounoki.co.jp/

公式Instagram： @budounoki.official

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社グラノ24K 担当：大堂卓哉

電話： 093-282-2226

メールアドレス: itoshimabudounoki@gmail.com(開業準備)