重症心身障がい児・医療的ケア児のための新たな支援拠点「ナーズチャイルド船橋習志野台」2026年3月1日開設へ

株式会社Naz child

株式会社Naz child（所在地：大阪府摂津市、代表取締役：出井珠里）は、令和8年3月１日に重症心身障害児および医療的ケア児を対象とした「児童発達支援・放課後等デイサービス ナーズチャイルド船橋習志野台」を開設します。

専門性の高い療育と、親子が安心して過ごせる環境づくりを通じて、地域の子育て家庭を支える拠点を目指します。

■ 開設の背景

代表の出井は、かつて人工呼吸器をつけた息子の子育てを経験しました。医療機関や支援員、地域の方々に支えられたその経験が、今度は自分が“支える側”になりたいという思いの原点となっています。

幼稚園、強度行動障害児施設、重症心身障害児デイサービスなどで経験を重ねる中、千葉に移り住んだことをきっかけに、“この地域で、親子が安心して過ごせる場所をつくりたい”という思いが一層強くなりました。

その思いを形にするために2025年10月、株式会社Naz childを設立しました。

■ 事業所の特徴

● 明るく広々とした空間

大きなサッシから柔らかな太陽の光が差し込み、お子さまが安心して過ごせる落ち着いた室内環境を整えています。

● 専門性の高い療育・リハビリ

ビジョントレーニング

専門職によるリハビリ

心理支援

感覚統合などの個別アプローチ

一人ひとりに寄り添った支援を提供します。

● 経験豊富なスタッフ体制

志を共にするスタッフが多数集まり、重症児支援の経験、多様な経験と専門性のあるスタッフがチームで連携しながら支援を行います。

全員が障がいのある子どもたちの支援に携わってきたメンバーで構成され、専門性と温かさを兼ね備えたチームです。

● 社会性を育む「かかわり」の場

友だちとの関わりを大切にし、小さな成功体験や喜びを積み重ねられる環境を提供します。

● 屋外イベントも積極的に企画

行事や外出活動などを通して、季節を感じ地域とふれあうことのできる楽しい体験を予定しています。

■ 代表コメント（出井珠里）

「息子の子育ては、幸せな時間の連続でした。

支援員さん、病院の皆さん、子どもを通じてつながった保護者の方々、そして地域の方々──多くの人に支えていただいたからこそ、前を向いて過ごすことができました。

私を支えてくれた人たちへの恩返しは、今度は自分が“支える側”になること。

その思いを胸に、これまで歩んできました。

千葉に移り住んでからの生活の中で、“この地域で、親子が安心して過ごせる場所をつくりたい”と感じるようになりました。

ナーズチャイルド船橋習志野台には、志を共にする仲間がたくさん集まってくれました。

重症児支援の経験を持つスタッフも多く、専門性の高いスタッフばかりで、素敵な仲間に出会えたことも私にとって大きな宝です。全員が子どもたちとご家族のために力を尽くしたいという想いを持っています。

重症心身障がいのあるお子様や医療的ケアが必要なお子様が、楽しいにあふれた時を過ごせること、『自分らしく過ごせる』と感じられる場所をつくりたい。

そしてご家族がお子様の姿を頼もしく思い、心和らぐ時間を持てるように、日々一緒に歩み続けたいと考えています。

地域とともに歩み、親子が安心して暮らせる街づくりに貢献していきます。」

■ 事業所情報

名称：ナーズチャイルド船橋習志野台

所在地：千葉県船橋市習志野台2丁目5-14

開設日：令和8年3月1日（サービス提供は3月2日月曜日からを予定）

■ 会社概要

会社名：株式会社Naz child

所在地：大阪府摂津市

代表者：代表取締役 出井珠里

設立：令和7年10月3日

事業内容：児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

■ 問い合わせ先

株式会社Naz child ナーズチャイルド船橋習志野台

担当：出井（いでい）

TEL：047-460-9378

Mail：info@nazchild.jp

福祉車両からもバリアフリーで入られる広いエントランス車椅子、座位保持椅子もゆったりと。寝転び、座位、ハイハイも自由にできる広々とした室内。体を使った遊び、知育遊び、絵本や音、色の遊び、楽しいことがたくさん。