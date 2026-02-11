スタスタApps、英検(R)2級向け「単語・熟語学習」機能を提供開始

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、英検(R)2級向けの新機能として「単語・熟語学習」機能を提供開始します。2026年2月11日よりご利用いただけます。

本機能は、単語・熟語を「眺め直す単語帳」として提供するのではなく、学習者が自力で思い出して答える練習（想起）を中心に、復習タイミングをアルゴリズムで自動調整する「間隔反復（spaced repetition）型」の語彙学習システムです。目的は短期的な正答ではなく、日をまたいでも再現できる長期保持を積み上げることです。

▼英検(R)単語・熟語学習

https://apps.studystudio.jp/vocab

英検(R)単語・熟語学習を使ってみる :https://apps.studystudio.jp/vocab

【１】機能概要（英検(R)2級）

- 単語：1,300語（2級）- 熟語：500語（2級）- 学習形式：- - 単語：日→英（入力）- - 熟語：穴埋め（入力）- 学習の中心：答えを見て覚えるのではなく、「思い出して答える」想起練習- 復習：学習結果に応じて次回復習タイミングを自動調整（間隔反復）- 進捗：ダッシュボードで「今日の学習枚数」「正答率」「学習済み／未学習／復習」を可視化

※まずは2級のみ提供開始します。（対応級は順次拡大を検討しています）

※現時点で提供している範囲は完全無料です。

単語学習（日→英）熟語学習（穴埋め）

【２】背景：語彙は「量」よりも「忘れずに使える状態」の設計が難しい

英検(R)対策では語彙学習が不可欠ですが、単語帳を読み返すだけの学習では、テスト本番や時間が経った後に「知っているのに思い出せない」状態になりやすいのが課題です。

そこでスタスタAppsでは、学習の中心を「想起（思い出す練習）」に置き、復習タイミングはアルゴリズムで自動化することで、長期保持を積み上げやすい学習体験を目指して開発しました。

【３】特長１.：「想起（retrieval practice）」を中心にした入力式の学習

本機能は、提示された日本語（単語）や穴埋め（熟語）から英語を入力して回答する形式です。

「思い出して答える」練習は、単に読み返す再学習よりも、時間が経った後の保持に有利になりやすいという学習科学の知見（testing effect / retrieval practice）を踏まえています。

- 単語：日本語→英語入力で、思い出す訓練- 熟語：穴埋めで、型として運用できる形に寄せて訓練

【４】特長２.：「分散学習（spaced practice）」を日常運用できる形に落とし込む

同じ回数学ぶなら、まとめて詰めるより、時間を空けて繰り返す方が保持に有利になりやすい（spacing effect）という知見があります。

一方で、分散学習は「いつ復習すればよいか」を自力で管理するのが難しく、継続の障壁になりがちです。

そこで本機能では、復習タイミングをスケジューラで自動化し、学習者が迷わず続けられる状態を作ります。

【５】学習エンジンの中核：間隔反復スケジューラ（FSRS系）の採用

復習タイミングが自動で設定される（次回の復習日時が決定される）

本機能は、カード（単語／熟語）ごとに学習状態を持ち、レビュー結果に応じて次回復習日時を更新する「間隔反復スケジューラ（spaced repetition scheduler）」の考え方を採用しています。

運用の考え方- 各カードは「次回復習日」を持ち、復習で成功／失敗すると次回の間隔が自動で更新されます- 「期限が来た復習（due）」を優先し、復習が溜まりすぎる日は新規投入を抑えます- 学習の負荷と保持のバランスを取りながら、日々の学習が破綻しにくい運用を目指します

また、重要語を先に固めるために、優先度（A/B/C）を「表示だけ」にせず、学習エンジンの挙動（新規投入比率・復習密度）へ反映しています。

カード（問題）ごとに復習タイミングが自動的に管理されていく

【６】特長３.：優先度A/B/Cは「難易度」ではなく「学習投資の優先順位」

本機能のA/B/Cは難易度ラベルではなく、英検(R)対策としての投資優先度です。

- A：合格に直結しやすい核（先に固めるほど得点と運用に効く）- B：標準（Aの次に確実に積み上げる）- C：上積み（取りこぼしを減らし、安定化や差がつく領域）

さらに、優先度に応じて復習密度（落としにくさ）を変え、重要語ほど忘れにくい運用となるよう設計しています。

限られた学習時間の中で、重要語へ負荷を配分する意図です。

【７】特長４.：レビュー評価の自動化（正誤＋想起の難しさ）

学習アプリで、毎回「Hard/Good/Easy」を手動で選ばせると操作負担が増え、判断のばらつきも起きやすくなります。

そこで本機能では、正誤に加えて回答時間などの情報を使い、同じ正解でも「すぐ思い出せたのか／時間がかかったのか」をスケジューリングに反映できるように設計しています。

（学習体験をシンプルに保ちつつ、復習の質を上げる狙いです）

【８】誤判定を減らす工夫：正規化と許容解答（表記ゆれで落とさない）

入力式学習では、学習内容と関係の薄い表記差（大文字小文字、空白、ハイフン、アポストロフィ等）で誤判定が起きると、学習信号（成功／失敗）が劣化します。

本機能では、入力と正答を同じ正規化処理に通し、必要に応じて許容解答を持たせることで、学習としての公平性と再現性を高めます。

【９】ダッシュボードで「今日やるべきこと」が分かる

学習ダッシュボードでは、今日の学習枚数、正答率、学習済み／未学習／復習の内訳、優先度ごとの進捗などを可視化します。

「何をどれだけ進めたか」「次にどこを埋めるべきか」が一目で分かるため、継続学習の判断材料になります。

【１０】今後について

ダッシュボードで進捗が一目瞭然

まずは英検(R)2級のみ提供開始し、対応級は順次拡大を検討しています。

また、現時点で提供している範囲は完全無料で提供します（将来的に上位機能を追加する場合、Plus限定となる可能性があります）。

【１１】注意事項（免責）

本機能で提供する語彙・熟語リストは、英検(R)協会が公式に認定する単語リストではありません。

公開情報等も踏まえつつ、学習として再現性が高く、継続しやすい形を目指して設計しています。

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://apps.studystudio.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

以上