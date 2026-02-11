キャッスルリゾーツ&ホテルズ、公式日本語ウェブサイトを開設

Castle Resorts & Hotels, Inc.

ハワイ州ホノルル - 2026年2月11日 - ハワイに本拠を置くホスピタリティ企業、キャッスル リゾーツ＆ホテルズはこのたび、日本からのお客様がハワイ旅行の計画からご滞在に至るまで、より特別で充実した体験をお楽しみいただけるよう、公式日本語ウェブサイトを新たに開設いたしました。 同サイトでは、ハワイ諸島のさまざまなタイプの宿泊施設を掲載しており、日本語でご予約いただけます。

公式日本語サイトはこちら： https://jp.CastleResorts.com/(https://jp.castleresorts.com/)

日本人ゲストへのコミットメント

キャッスル リゾーツ＆ホテルズは、日本のお客様が海外ホテルを安心して予約できるよう、日本語で旅行情報や予約ツールにスムーズにアクセスできることが重要であると考えております。新たに開設された日本語サイトでは、目的の情報に迷うことなくたどり着ける分かりやすい構成と、充実したコンテンツを提供することに重点を置きました。アクティビティ、ビーチ、ダイニング情報などのハワイ各島の現地情報を通じて、旅行前によりハワイを知ることができます。また、各宿泊施設の情報や宿泊プラン、予約条件も詳しく掲載しており、予約の際に必要事項をしっかりと確認していただけます。

安心・快適なハワイ旅行をサポート

キャッスル リゾーツ＆ホテルズでは、ハワイ5島にホテルやリゾート・コンドミニアムを展開しています。ほとんどの宿泊施設にキッチン設備付きのお部屋があり、小さなお子様連れや長期滞在にも最適です。また、ホテルルームのみならず、広めの1ベッドルーム・2ベッドルームのお部屋もご用意しており、グループや2世代、3世代での旅行にもおすすめです。

プレジデント兼CEOのマット・ベイリーは次のように述べています。「このたびの日本語サイト開設は、お客様に特別な体験をお届けするためのサービス強化の一環です。日本のお客様が予約や旅行計画をより簡単に行えるようにするだけでなく、お客様の関心やニーズを理解し、旅行の計画段階から滞在まで、一人ひとりに合わせた温かいおもてなしを提供する当社の姿勢を示すものです。」

日本語公式サイトからご予約いただくと、ベストレート保証および柔軟な予約変更ポリシーが適用されます。各種宿泊プランはこちら(https://jp.castleresorts.com/Special-Offers)からご確認いただけます。期間限定で特別プロモーションを実施することもございますので、公式サイトを定期的にご覧ください。また、予約に関するお問い合わせも日本語で承っております。ご不明な点はお気軽にお問合せください。

現在、日本語公式サイトでは、オアフ島およびハワイ島のホテル施設情報を掲載し、ご予約を承っております。今後、マウイ島、カウアイ島、モロカイ島のホテル施設も順次掲載し、日本語での予約受付を開始する予定です。

キャッスル リゾーツ＆ホテルズについて

1993年に創立されたキャッスル リゾーツ＆ホテルズは、ホテル、リゾート・コンドミニアム、バケーションレンタル物件の管理・運営サービスを提供しております。当社は、ハワイを拠点としハワイ資本で運営されている唯一のプロバイダーで、この分野において代表的なブランドです。オアフ島、マウイ島、モロカイ島、カウアイ島、ハワイ島をはじめとするハワイ諸島各地において、ビーチフロントまたはビーチ近くの宿泊施設を中心に、幅広いポートフォリオを展開しています。さらに、ニュージーランド北島のオークランド近郊、タカプナでも施設を運営しています。

詳細情報およびご予約については、公式日本語ウェブサイト（https://jp.castleresorts.com/）をご覧ください。