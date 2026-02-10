愛らしいデザインが特徴の超小型Bluetoothスピーカー、Divoom「LoveLock」発売

株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、Bluetoothスピーカー「LoveLock」を、1月16日（金）に発売いたしました。

「LoveLock」は、ハンドバッグのような愛らしいデザインが特徴の超小型Bluetoothスピーカー。

2台あればTWSペアリングでステレオ再生可能です。

超コンパクト設計ながら5W出力で、ハンズフリー通話機能も搭載しています。

１. 小さくてもクリアに響く5Wスピーカー

コンパクトながら5W出力を実現。音の輪郭がしっかりと際立ちます。

２. True Wireless Stereo（TWS）対応でステレオ再生

同じモデルを2台接続すれば、臨場感のあるステレオサウンドが楽しめます。小型ながら空間を包み込むような音響体験を提供します。

３. 録音機能付きで“気持ちを伝える”ギフトに

最大1分間の音声メッセージを録音可能。大切な人へのメッセージを込めて、特別なギフトとしても活用できます。

４. プレゼントにも最適

可愛いだけでなく、実用性も兼ね備えたデザイン。誕生日や記念日など、特別な日のギフトとして喜ばれること間違いなし。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/10_1_ea79a8a101e2ac811b62e883ce237ee9.jpg?v=202602110251 ]

取扱店舗

ビックカメラ

ヨドバシカメラ

エディオン

ヤマダデンキ

デンキチ

ドン・キホーテ

楽天市場

無限堂 浅草

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/