次世代のデジタル・フォトフレーム、Divoom「Times Frame」を発売

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、デジタルフォトフレームの進化系「Times Frame」を、1月16日（金）に発売いたしました。

Times Frameは、ピクセルアートや写真、動画を美しく表示できるデジタルフレーム。

側面に埋め込まれた26個のフルカラーRGB LEDで、お部屋をネオンきらめくサイバースペースへと変貌させます。

400種類以上のダイナミックダイヤル（株価、SNS通知、NBA、速報など）を瞬時に切り替え可能で、まさに次世代のデジタル・フォトフレームとなっております。

１. 透明な浮遊式ディスプレイ

Times Frame最大の特徴である“透明パネル”により、写真やアートが浮かび上がるように表示されます。インテリアに自然に溶け込み、デスクや棚に置くだけで空間の雰囲気が変わります。

２. 写真・動画のアップロード

Divoomアプリと連携することで、スマートフォンから写真や動画を送信可能。

64GBの内蔵ストレージは、70万枚以上の高解像度写真または6,000分（約100時間）のビデオを保存可能です。

３. 多機能クロック画面

400種類以上のダイナミックダイヤル（株価、SNS通知、NBA、速報など）を瞬時に切り替え可能。

４. ピクセルアート

アプリ上でピクセルアートを作成し、そのままTimes Frameに表示できます。

世界中のユーザーが投稿したアートも楽しめます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/11_1_a1de53a88c1ca289aba7fa954e902b81.jpg?v=202602110251 ]

取扱店舗

ビックカメラ

ヨドバシカメラ

エディオン

ヤマダデンキ

デンキチ

ドン・キホーテ

楽天市場

無限堂 浅草

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/