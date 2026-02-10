手のひらサイズで楽しむ光と音。Divoomの新モデル「MiniToo」が登場

株式会社infinity

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、ピクセルアートを楽しめるBluetoothスピーカー、「MiniToo」を、1月16日（金）に発売いたしました。

「MiniToo」は、Divoomの人気シリーズから生まれたコンパクトモデル。

ピクセル画素数は128×160で同ブランドのDitooシリーズよりも精巧なピクセルの作成・表示が可能です。ピクセルアート、音楽再生、ミニゲームなど、日常をちょっと楽しくする機能をギュッと凝縮したモデルです。

１.小さくてもクリアに響く5Wスピーカー

5W出力ながら、音の輪郭がしっかり。

動画視聴・作業用BGM・アラーム用途に最適な音質バランスです。

２.128×160の高精細ディスプレイで“映える”ピクセルアート

Ditooシリーズの16×16より細かく表示できるため、

時計・アニメーション・通知アイコンがより鮮明に。

小さな画面でも存在感のある光の演出を楽しめます。

３.Bluetooth 5.3で安定接続＆低遅延

Bluetooth 5.3を採用し、動画視聴でも遅延が少なく、接続も安定。

スマホとの相性がさらに向上しています。

４.microSD対応で“単体再生”ができる

スマホがなくても、microSDに入れた音楽を再生可能。

ネット環境がない場所でも使えるのがMini Tooの強みです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/13_1_76307a17631d478a20423f99d6f0fef9.jpg?v=202602110251 ]

取扱店舗

ビックカメラ

ヨドバシカメラ

エディオン

ヤマダデンキ

デンキチ

ドン・キホーテ

楽天市場

無限堂 浅草

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/(https://infnty.jp/)

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/