手のひらサイズで楽しむ光と音。Divoomの新モデル「MiniToo」が登場
5W出力ながら、音の輪郭がしっかり。
Bluetooth 5.3を採用し、動画視聴でも遅延が少なく、接続も安定。
スマホがなくても、microSDに入れた音楽を再生可能。
会社概要
株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、ピクセルアートを楽しめるBluetoothスピーカー、「MiniToo」を、1月16日（金）に発売いたしました。
「MiniToo」は、Divoomの人気シリーズから生まれたコンパクトモデル。
ピクセル画素数は128×160で同ブランドのDitooシリーズよりも精巧なピクセルの作成・表示が可能です。ピクセルアート、音楽再生、ミニゲームなど、日常をちょっと楽しくする機能をギュッと凝縮したモデルです。
１.小さくてもクリアに響く5Wスピーカー
動画視聴・作業用BGM・アラーム用途に最適な音質バランスです。
２.128×160の高精細ディスプレイで“映える”ピクセルアート
Ditooシリーズの16×16より細かく表示できるため、
時計・アニメーション・通知アイコンがより鮮明に。
小さな画面でも存在感のある光の演出を楽しめます。
３.Bluetooth 5.3で安定接続＆低遅延
スマホとの相性がさらに向上しています。
４.microSD対応で“単体再生”ができる
ネット環境がない場所でも使えるのがMini Tooの強みです。
取扱店舗
ビックカメラ
ヨドバシカメラ
エディオン
ヤマダデンキ
デンキチ
ドン・キホーテ
楽天市場
無限堂 浅草
株式会社infinity
所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F
代表者：櫻井 毅
事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等
HP： https://infnty.jp/(https://infnty.jp/)
instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/