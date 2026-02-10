【株式会社infinity】Divoomの正規代理店として正式に取扱い開始
株式会社infinity
株式会社infinity
会社概要
株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）はこのたび、
ピクセルアートや高品質スピーカーで世界的に人気を集めるブランド「Divoom（ディブーム）」の正規代理店として、正式に取扱いを開始いたしました。
2026年1月より、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、エディオン、ヤマダデンキ、デンキチ、ドン・キホーテをはじめとした量販店や、自社ECサイトにて取扱中です。
Divoomは、独自のLEDピクセルアート技術と高品質スピーカーを融合させた革新的なプロダクトで知られ、世界中のクリエイターやガジェットファンから高い支持を得ています。
株式会社infinity
取扱店舗
ビックカメラ
ヨドバシカメラ
エディオン
ヤマダデンキ
デンキチ
ドン・キホーテ
楽天市場
無限堂 浅草
株式会社infinity
会社概要
所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F
代表者：櫻井 毅
事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等
HP： https://infnty.jp/
instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/