【深町寿成×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年2月10日（火）より、【深町寿成×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！

ますます注目を集める実力派声優とのグッズ企画がついに実現！！

この企画のための撮り下ろし企画！そんな特別なグッズは期間限定の受注販売となります。

みなさまどうぞお見逃しなく！！！

『深町寿成』とは

声優

誕生日：8月29日

出身地：山形県

特技・趣味：ギター、スキー、ゲーム

主な出演作品：

「ありふれた職業で世界最強」：南雲ハジメ役

「アイドルマスター SideM」：黒野玄武

「18TRIP」：神名雪風

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全4種 各\2,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

ウェルカム：約4cm×12cm

ぺこっ：約3.5cm×11.5cm

POP：約4.5cm×11.5cm

おすわり：約4.8cm×7.8cm

（台座サイズ共通：3.1cm角）

■トレーディング缶バッジ（全6種ランダム） 各\600（税込）

■トレーディング缶バッジ（全6種セット） \3,600（税込）

【素材】

紙・ブリキ（金属）

【サイズ】

φ約5.7cm

■トレーディングステッカー（全6種ランダム） 各\700（税込）

■トレーディングステッカー（全6種セット） \4,200（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

約5.7cm×7cm

■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種ランダム） 各\1,200（税込）

■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種セット） \7,200（税込）

【素材】

アクリル・ナスカン（真鍮・ニッケル）

【サイズ】

最小：約3cm×5cm

最大：約4.5cm×7cm

■アクリルマグネット 全2種 各\1,500（税込）

【素材】

アクリル・マグネット

【サイズ】

ウインク：約3cm×4cm

ななめ：約3.5cm×4cm

■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400（税込）

【素材】

アクリル・クリッキー安全ピン付（プラ・金属）

【サイズ】

約3cm×7cm

■ZINE \2,900（税込）

【素材】

コート180kg

【サイズ】

B5（12ページ）

■カレンダー \3,800（税込）

【素材】

コート180kg 台紙

【サイズ】

B6（13ページ）

【受注期間】

2026年2月10日（火）19：00～2026年2月23日（月・祝）23：59

【お届け予定日】

2025年4月下旬～2026年5月中旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22169/

