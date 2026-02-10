【深町寿成×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！
2026年2月10日（火）より、【深町寿成×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！
ますます注目を集める実力派声優とのグッズ企画がついに実現！！
この企画のための撮り下ろし企画！そんな特別なグッズは期間限定の受注販売となります。
みなさまどうぞお見逃しなく！！！
『深町寿成』とは
声優
誕生日：8月29日
出身地：山形県
特技・趣味：ギター、スキー、ゲーム
主な出演作品：
「ありふれた職業で世界最強」：南雲ハジメ役
「アイドルマスター SideM」：黒野玄武
「18TRIP」：神名雪風
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全4種 各\2,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ウェルカム：約4cm×12cm
ぺこっ：約3.5cm×11.5cm
POP：約4.5cm×11.5cm
おすわり：約4.8cm×7.8cm
（台座サイズ共通：3.1cm角）
■トレーディング缶バッジ（全6種ランダム） 各\600（税込）
■トレーディング缶バッジ（全6種セット） \3,600（税込）
【素材】
紙・ブリキ（金属）
【サイズ】
φ約5.7cm
■トレーディングステッカー（全6種ランダム） 各\700（税込）
■トレーディングステッカー（全6種セット） \4,200（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
約5.7cm×7cm
■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種ランダム） 各\1,200（税込）
■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種セット） \7,200（税込）
【素材】
アクリル・ナスカン（真鍮・ニッケル）
【サイズ】
最小：約3cm×5cm
最大：約4.5cm×7cm
■アクリルマグネット 全2種 各\1,500（税込）
【素材】
アクリル・マグネット
【サイズ】
ウインク：約3cm×4cm
ななめ：約3.5cm×4cm
■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,400（税込）
【素材】
アクリル・クリッキー安全ピン付（プラ・金属）
【サイズ】
約3cm×7cm
■ZINE \2,900（税込）
【素材】
コート180kg
【サイズ】
B5（12ページ）
■カレンダー \3,800（税込）
【素材】
コート180kg 台紙
【サイズ】
B6（13ページ）
【受注期間】
2026年2月10日（火）19：00～2026年2月23日（月・祝）23：59
【お届け予定日】
2025年4月下旬～2026年5月中旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22169/
【関連リンク】
▼『深町寿成』公式Ｘ
https://x.com/T_fukamachi
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）