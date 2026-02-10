【深町寿成×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売決定！！

2026年2月10日（火）より、【深町寿成×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズのオンライン受注販売がスタート！！


ますます注目を集める実力派声優とのグッズ企画がついに実現！！


この企画のための撮り下ろし企画！そんな特別なグッズは期間限定の受注販売となります。


みなさまどうぞお見逃しなく！！！


『深町寿成』とは



声優


誕生日：8月29日


出身地：山形県


特技・趣味：ギター、スキー、ゲーム


主な出演作品：


「ありふれた職業で世界最強」：南雲ハジメ役


「アイドルマスター SideM」：黒野玄武


「18TRIP」：神名雪風


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全4種　各\2,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ウェルカム：約4cm×12cm


ぺこっ：約3.5cm×11.5cm


POP：約4.5cm×11.5cm


おすわり：約4.8cm×7.8cm


（台座サイズ共通：3.1cm角）



■トレーディング缶バッジ（全6種ランダム）　各\600（税込）


■トレーディング缶バッジ（全6種セット）　\3,600（税込）




【素材】


紙・ブリキ（金属）


【サイズ】


φ約5.7cm



■トレーディングステッカー（全6種ランダム）　各\700（税込）


■トレーディングステッカー（全6種セット）　\4,200（税込）




【素材】



【サイズ】


約5.7cm×7cm



■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種ランダム）　各\1,200（税込）


■トレーディングアクリルキーホルダー（全6種セット）　\7,200（税込）




【素材】


アクリル・ナスカン（真鍮・ニッケル）


【サイズ】


最小：約3cm×5cm


最大：約4.5cm×7cm



■アクリルマグネット　全2種　各\1,500（税込）




【素材】


アクリル・マグネット


【サイズ】


ウインク：約3cm×4cm


ななめ：約3.5cm×4cm



■POP風アクリルバッジ　全2種　各\1,400（税込）




【素材】


アクリル・クリッキー安全ピン付（プラ・金属）


【サイズ】


約3cm×7cm



■ZINE　\2,900（税込）




【素材】


コート180kg


【サイズ】


B5（12ページ）



■カレンダー　\3,800（税込）




【素材】


コート180kg　台紙


【サイズ】


B6（13ページ）


【受注期間】



2026年2月10日（火）19：00～2026年2月23日（月・祝）23：59


【お届け予定日】



2025年4月下旬～2026年5月中旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22169/


【関連リンク】



▼『深町寿成』公式Ｘ


https://x.com/T_fukamachi



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


