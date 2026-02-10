【エトロ】2026春夏広告キャンペーン「エトロフラックス - アートと自然の融合」

エトロ ジャパン

生命のリズミカルな鼓動が幻想的なユートピアに響き渡り、エトロのアイコニックなプリントやテクスチャーが、動きのある“生きた言語”へと姿を変えます。

このキャンペーンは、メゾンのレガシーであるアーティスティックな対話を受け継ぎ、クリエイティブ・ディレクターのマルコ・デ・ヴィンチェンツォと、空間アーティスト&デザイナーのデヴィッド・カーティス＝リングとの対話から生まれました。有機的でありながら演劇的でもある、異世界のような空間の中で、伸びやかな表現が自由に揺らめきます。

このビジョンの中心にあるのは、コレクションの変容的な美学を体現する、カーティス＝リングによる五感に訴えるランドスケープです。

素材感にあふれるこの空間は、メゾンのアーカイブテキスタイルに新たな命を吹き込む、再生のための創造的なプロセスによって構成されています。それは、エトロを象徴するアップサイクルプロジェクトが目指してきた、循環型理念へのサステナブルなオマージュでもあります。

素材の豊かな質感が、熱帯に生い茂るボタニカルモチーフや木漏れ日の差す緑の背景に映え、モダンなエレガンスとクラフツマンシップの物語を描き出します。マキシ丈のティアードドレスからアースカラーのニットやジャケットまで、空間にあふれる植物と呼応する、儚く流れるようなシルエットの旅が続きます。

流れるようなファブリックや遊牧民族風のレイヤリングが、コレクションの絵画的で変幻自在な魂を支えます。バッグやジュエリーは自然の中に現れ、枝から下げられたり、巨大な葉に包まれたり、あるいは植物の上にそっと置かれています。装飾された温室は、柔らかな光と豊かなグリーンに満ちたサンクチュアリとなり、あらゆる要素が自然の美と調和する空間を生み出します。

Photographer: Dario Catellani（ダリオ・カテッラーニ）

Models: Sandra Murray（サンドラ・マレー）, Luana Guimaraes（ルアナ・ギマランエス）, Ante Padovan（アンテ・パドヴァ）