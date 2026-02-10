東京オートサロンで話題！あの「GR HIJET MORIZO K-Trail（GRハイゼット モリゾウ Kトレイル）」のランクル顔にするなら今！フェイスキットを10％OFFでゲットできるチャンス！

株式会社ラスター

東京オートサロン2026 TOYOTA/DAIHATSUブースにて



軽自動車を中心としたエアロパーツなどを展開するアフターパーツブランド fusion FROM SPIEGEL（運営：株式会社ラスター）は、


ハイゼットトラック/ハイゼットトラックジャンボ専用 フェイスリフトキット


の10％OFFクーポンを発行することに決定しました。



こちらの商品は、2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」にて、


TOYOTA/DAIHATSUブースに出展された「GR HIJET MORIZO K-Trail（GRハイゼット モリゾウ Kトレイル）」に使用されました。



これを受け、自社公式ショッピングサイトにて5台限定で10％OFFクーポンを発行いたします。


クーポンコード「A2026」

ご注文時にこちらのクーポンコードを入力してください。


ご注文はこちらから(https://shop.spiegel-fusion.com/discount/A2026?redirect=%2Fproducts%2Fars500-fub)


公式サイトはこちら　https://shop.spiegel-fusion.com/



※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。



※本リリースに記載の内容は、
東京オートサロンにおける展示車両へのパーツ採用実績を示すものであり、
TOYOTA／ダイハツ両社による製品の販売・保証・推奨を示すものではありません。





販売店舗情報や詳細については、公式サイトをご覧ください。


公式サイト：https://spiegel-fusion.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/fusion_from_spiegel/



お問い合わせ先


fusion FROM SPIEGEL　ショールーム


所在地：千葉県富津市青木1-5-1　イオンモール富津　1階


電話番号：070-1573-1334


Spiegelパーツのご購入はこちら：https://www.spiegel.co.jp/


カーセンサーはこちら：　https://www.carsensor.net/shop/chiba/323210002/



株式会社ラスター


所在地：埼玉県越谷市大房921-1


代表者：吉田実


電話番号：048-970-2821