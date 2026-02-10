東京オートサロンで話題！あの「GR HIJET MORIZO K-Trail（GRハイゼット モリゾウ Kトレイル）」のランクル顔にするなら今！フェイスキットを10％OFFでゲットできるチャンス！
東京オートサロン2026 TOYOTA/DAIHATSUブースにて
軽自動車を中心としたエアロパーツなどを展開するアフターパーツブランド fusion FROM SPIEGEL（運営：株式会社ラスター）は、
ハイゼットトラック/ハイゼットトラックジャンボ専用 フェイスリフトキット
の10％OFFクーポンを発行することに決定しました。
こちらの商品は、2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」にて、
TOYOTA/DAIHATSUブースに出展された「GR HIJET MORIZO K-Trail（GRハイゼット モリゾウ Kトレイル）」に使用されました。
これを受け、自社公式ショッピングサイトにて5台限定で10％OFFクーポンを発行いたします。
クーポンコード「A2026」
ご注文時にこちらのクーポンコードを入力してください。
ご注文はこちらから(https://shop.spiegel-fusion.com/discount/A2026?redirect=%2Fproducts%2Fars500-fub)
公式サイトはこちら https://shop.spiegel-fusion.com/
※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。
※本リリースに記載の内容は、
東京オートサロンにおける展示車両へのパーツ採用実績を示すものであり、
TOYOTA／ダイハツ両社による製品の販売・保証・推奨を示すものではありません。
販売店舗情報や詳細については、公式サイトをご覧ください。
公式サイト：https://spiegel-fusion.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/fusion_from_spiegel/
お問い合わせ先
fusion FROM SPIEGEL ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階
電話番号：070-1573-1334
Spiegelパーツのご購入はこちら：https://www.spiegel.co.jp/
カーセンサーはこちら： https://www.carsensor.net/shop/chiba/323210002/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821