CreativeDrugStore が「残像 16FLIP Remix」をリリース！

株式会社STARBASE「残像 16FLIP Remix」アートワーク

2025年、クラブツアーやワンマンライブなど精力的な活動を続けてきた CreativeDrugStore が、新曲「残像 16FLIP Remix」をリリースする。

本作は、昨年発表されたEP『Generic』に収録された「残像」を、プロデューサー 16FLIP が新たにリミックスした作品となる。制作のきっかけとなったのは、東京を代表するスケートレーベル Diaspora skateboards の15周年を記念したコラボレーションである。

オリジナルでは Rascal による浮遊感のあるビートが印象的だったが、本リミックスではその世界観を継承しつつ、16FLIPならではの重厚さと緊張感が加わり、より深みのあるサウンドへと昇華されている。



（各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SMMT262）



●作品情報●

Artist：CreativeDrugStore

Title：残像 16FLIP Remix

No：SMMT-262

Format : Streaming / DL

Date : 2026年2月11日（水）

Label : SUMMIT, Inc.

Remixed by 16FLIP

Lyrics by VaVa, BIM, JUBEE, in-d

Artist Management by Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)

Promotion by Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

℗(C) 2026 SUMMIT, Inc.

●CreativeDrugStore

2012年発足。ラッパーのBIM, in-d, VaVa, JUBEEとdoooo(DJ), Heiyuu(video director)からなるクルー。個々でも数々の作品をリリースしており、ジャンルを問わず幅広い世代から支持を集める。結成10周年の2022年にグループとしての音楽活動が本格化。着実に、マイペースに力をつけてきたメンバーの力が結集したステージングは自然体で、各々が志向する音楽が混ざり合って放たれる。そして、2023年12月に待望の1st Album「Wisteria」を発表した。リリースされるアパレル、グッズは多くの著名人も愛用し、その他ブランドとのコラボレーション・アイテムも多数リリースしている。FUJI ROCK FESTIVAL‘22、POP YOURS 2023/2024、SONICMANIA など大型フェスにも出演し、話題を集めた。またイベント「CreativeDrugStore PopUpShop」、「Creative Room」を不定期で主催している。ジャンルを越えた選曲と“確かな耳”で、多くのファンを魅了している。



-SNS-

・CreativeDrugStore

HP: https://www.creativedrugstore.jp/

X: https://x.com/CDSjp

Instagram: https://www.instagram.com/creativedrugstore/

YouTube: https://www.youtube.com/@creativedrugstore1993/

・SUMMIT

X: https://x.com/SUMMIT_info

Instagram: https://www.instagram.com/summit_info/

YouTube: https://www.youtube.com/@SUMMITube/