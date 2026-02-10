日本初・クリスマスコンセプトのダイニングバーで過ごす大人のバレンタイン～大人のクリスマス空間で非日常バレンタインを～

株式会社Tree

Dining&bar Tree(https://tree-diningbar.com/)（所在地：東京都台東区）は、2月14日のバレンタインデーに向け、「日本初(※1)・クリスマスをコンセプトにしたダイニングバー」という独自の世界観を活かしたバレンタイン限定メニューの提供を開始いたします。一年中クリスマスを感じられる非日常空間で、大人のための特別なバレンタイン体験をご提案します。高級レストランで修行を積んだシェフが手がける本格イタリアンとともに、記念日やデートにふさわしいひとときを演出します。

※1. 自社調べ（2026年2月時点、クリスマスをコンセプトにしたダイニングバーが日本初）

Dining&bar Tree について

Dining&bar Treeは、「一年中クリスマス気分を楽しめる空間」をコンセプトにした、国内初のダイニングバーです。

店内は華やかなオーナメントやレンガ造りを基調にした温もりある雰囲気で、デートや女子会、特別な記念日など、多彩なシーンでご利用いただけます。

クリスマス空間で楽しむ“大人のバレンタイン”

バレンタインデーは、恋人や大切な人へ想いを伝える特別な日。

Dining&bar Treeでは、一般的なレストランとはひと味違う「クリスマス×バレンタイン」という独自の演出で、記憶に残るひとときをご提供します。

クリスマスの装飾が広がる空間は、日常から切り離された非日常の舞台。シェフこだわりのドリンク・デザートとともに過ごす時間は、まさに大人のためのバレンタインです。

バレンタイン限定メニューの提供開始

バレンタインシーズンに合わせ、Dining&bar Treeでは、2026年2月10日から2月28日までの期間、バレンタイン特別メニューを提供します。高級レストランで腕を磨いたシェフが、記念日にふさわしいドリンクとデザートを丁寧に仕上げました。

大切な人と過ごす特別な夜はもちろん、自分へのご褒美としてもお楽しみいただける内容となっています。

※数量・期間限定のため、事前のご予約をおすすめしております。

食事でも選ばれるダイニングバーへ

Dining&bar Treeでは、雰囲気だけでなく、料理のクオリティにも徹底的にこだわっています。

高級レストラン出身シェフによるビーフシチューやラザニア、ローストチキンなど、メインディッシュとして満足できる本格イタリアンを提供。

食事でも選ばれるダイニングバーとして、季節に合わせた限定メニューを展開してまいります。

店舗概要

■店舗名：Dining&bar Tree

■所在地：東京都台東区柳橋1-4-10 Treeビル

■営業時間：

【火～土・祝前】ランチ 11:30～14:00

【火～土・祝前】カフェ 14:00～17:00

【火～土・祝前】ディナー 17:00～21:00

【火～土・祝前】バータイム（軽食あり） 21:00～00:00

■定休日：日曜・祝日・月曜

■アクセス：JR総武線・都営地下鉄浅草線 浅草橋駅より徒歩1分

■席数：36席

■電話番号：070-3301-1101

■予約URL：https://tree-diningbar.com/