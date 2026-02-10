【秋田県横手市】横手の雪まつり「かまくら」×「VTuber」が奇跡の融合！ 「横手キズナプロジェクト」が2月13日より開催。 クリエイターと共に創る“新しい雪まつり”のデザインコンテスト結果も発表

株式会社foriio

国内最大級のポートフォリオサービス「foriio」を運営する株式会社foriio（本社：東京都新宿区、代表取締役：山田 寛仁）は、一般社団法人 横手市観光協会（所在地：秋田県横手市、会長：高橋 淳）、Kizuna AI株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：大坂 武史）と連携し、2026年2月13日（金）・14日（土）の2日間、秋田県横手市の伝統行事「横手の雪まつり」に合わせた特別企画「横手キズナプロジェクト」を開催いたします。

また、本イベントに先駆けて実施いたしました「ゆきんこキズナ」のデザインコンテスト受賞作品が決定しましたことを併せて発表いたします。

公式サイト：https://yokote-kizuna-project.com

Xアカウント：https://x.com/ykt_kzn_prj

■ 開催の背景：秋田出身の起業家たちが挑む、地方創生の新しい形

本プロジェクトは、株式会社foriio代表の山田寛仁と、Kizuna AI株式会社代表の大坂武史、両名が共に「秋田県出身」であることをきっかけに発足しました。

450年の歴史を誇る横手の伝統文化「かまくら」と、日本発の最先端エンターテイメントである「VTuber」、そして「クリエイターの力」を掛け合わせることで、関係人口の創出と持続可能な地域活性化モデルの構築を目指します。

■ 企画1：伝統×最先端！「でかまくら」とVTuberによるおもてなし

横手駅西口広場に、通常よりも大きな「でかまくら」が出現。でかまくら内部にはモニターを設置し、人気VTuberたちが来場者をリアルタイムでおもてなしします。

雪国の情緒あふれる空間で、デジタルのキャラクターと会話を楽しむ。そんな「伝統と革新が融合した不思議な体験」を提供します。

＜出演VTuber＞

▼デラ様 / ハドウ様

https://x.com/harddeluxe

▼紫式部様

https://x.com/echizen_shikibu

▼若紫まい様

https://x.com/mai_wakapurple

■ 企画2：「ゆきんこキズナ」のデザインコンテスト結果発表

プロジェクトでは、「地域とクリエイターを繋ぐ」ことを目的に、公式キャラクター「ゆきんこキズナ」のイラストや衣装を募集するデザインコンテストを開催し、世界のクリエイターから数多くの応募をいただきました。最優秀賞＋入選作品合わせて15作品が、横手駅東西自由通路にて期間限定で展示されております。

横手キズナプロジェクト公式キャラクター『ゆきんこキズナ』「ゆきんこキズナ」について

横手の雪まつりと、「KizunaAI」から派生した人気キャラクター#kznちゃんがコラボして生まれた新しいキャラクター。

デザインコンテストによって集まった多数の応募作品の中から、

最優秀賞に選ばれた「雪の結晶とかまくら」をイメージした「ゆきんこキズナ」のデザインが人気イラストレーターであるイコモチ氏によって描き下ろされました。

--

#kznちゃん：https://x.com/kzn_dayo

イコモチ/Icomochi氏：https://x.com/rswxx

--

■ 企画3：「ゆきんこキズナ」オリジナル純米吟醸酒＆公式グッズ販売

本イベントの開催を記念し、全量純米仕込・横手テロワールの酒造りで知られる「天の戸醸造元 浅舞酒造株式会社」とコラボレーションしたオリジナル純米吟醸酒や、「ゆきんこキズナ」を起用したオリジナルグッズを会場にて販売いたします。

価格：3,960円（税込）「天の戸」×「ゆきんこキズナ」コラボ 純米吟醸酒

横手市平鹿町・浅舞酒造（あさまいしゅぞう）の銘酒「天の戸」と、本プロジェクトがコラボレーション。

期間限定の「ゆきんこキズナ」特別ラベルと、本コラボ特別仕様の「天の戸 純米吟醸」と横手アイを四合瓶に詰めた特別仕様。お土産にも最適な一本です。

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なります。

イベント当日は、各種【横手特別価格】にてご用意。「ゆきんこキズナ」公式オリジナルグッズ

・アクリルスタンド： 雪景色に映える、立ち絵デザイン。

・アクリルキーホルダー：ミニキャラver.のデザインも。

・Tシャツ： 日常の使いやすさを追求したデザイン。

その他 ボールペンやステッカーなどのグッズを多数ご用意しております。

■ 企画4：ビジネス・トークセッション「エンタメ×地方創生の未来」

イベント2日目の2月14日（土）には、横手市交流センターY2（わいわい）ぷらざにて、ビジネスパーソンや学生を対象としたトークセッションを開催します。 「VTuberビジネスの最前線」や「地方から世界へ仕掛けるプロデュース論」をテーマに、第一線で活躍する起業家たちが語り合います。

【トークセッション概要】

・日時：2026年2月14日（土） 13:00～17:20

・場所：横手市交流センター Y2ぷらざ

・登壇者：相場 詩織氏（フリーアナウンサー）、宮崎 昌裕氏（株式会社トウメイド 代表取締役）、嘉門大助氏（株式会社glow 代表取締役）、川田 寛氏（株式会社ブートストラップ 代表取締役）、うえピ｜うえむら氏（ulca株式会社 代表取締役）、Yuzi氏（フリープロデューサー）、照井 翔登氏（横手市観光協会 理事）、山田 寛仁氏（株式会社foriio 代表取締役）、大坂武史氏（Activ8株式会社 代表取締役）

【チケット申し込み（無料）】

https://peatix.com/event/4855901

■ 「横手キズナプロジェクト」イベント開催概要

日時： 2026年2月13日（金）～ 2月14日（土）

会場： 秋田県横手市 横手駅西口広場 特設会場

内容： 巨大かまくら設置、VTuber交流企画、デザインコンテスト作品展示、飲食ブース出店、公式グッズ販売

協賛：株式会社イクリエ、TAKAフィジカルステーション、株式会社ミナミ食品、株式会社ミリアッシュ、株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス、株式会社異次元NAKANO、SSS合同会社、株式会社まんがたり

協力： 一般社団法人ICE PICK、天の戸醸造元 浅舞酒造株式会社、アンコロール株式会社、イコモチ/Icomochi、一般社団法人WE LOVE AKITA、ulca株式会社、株式会社岡部興業、Cafeteriaヒラジョー、クラフト、株式会社glow、小松屋本店、COMPASS秋田、株式会社タカギ、デラハド、テルイアンドパートナーズ株式会社、株式会社東海理化トウホク、株式会社ドラマチックワンダー、株式会社NEXTPUBLIC、炭焼ホルモンぴょん吉、株式会社ブートストラップ、越前市公認VTuber 紫式部、よあそび楽座、NPO法人Yokotter、株式会社横手開発興業、一般社団法人横手市観光協会・かまくら館、よこて市商工会青年部、横手商工会議所青年部、株式会社よねや企画、越前市公認VTuber 若紫まい、渡敬文具館、株式会社ワンダーマート

主催： 横手キズナプロジェクト実行委員会（一般社団法人 横手市観光協会、Kizuna AI株式会社、株式会社foriio）

株式会社foriioについて

株式会社foriioは「個のクリエイターのエンパワーメント」をミッションに掲げ、クリエイター向けのポートフォリオプラットフォーム「foriio」を開発・運営する会社です。

クリエイターの活躍の場を拡げるため多角的に事業を展開しており、foriioというプラットフォームを土台に、企業向けには「foriio for Business」を展開し「クリエイティブのコンサルティング」「人材支援」などを提供しています。「クリエイターが世界中で活躍する時代をつくる」というビジョンの実現に向けて、企業との連携を深め様々な課題解決に取り組んでいます。

ホームページ：https://foriio.com

法人向けページ：https://foriio.com/business

企業情報

所在地：東京都新宿区新宿５丁目15-14 INBOUND LEAGUE 501

代表者：代表取締役 山田 寛仁

設立日：2017年12月15日

事業内容：・クリエイターのポートフォリオサービス『foriio』の運営・企業の抱える経営／事業／組織／マーケティング／に関連する課題に対しての、デザイン&他クリエイティブを用いたコンサルティング＆制作業務

公式サイト：https://www.foriio.com/

本リリースに関するお問い合わせ：press@foriio.com

プロジェクト全体に関するお問い合わせ先

一般社団法人 横手市観光協会

担当：専務理事 高橋 信行

TEL：0182-33-7111

E-mail：yokote@yokotekamakura.com