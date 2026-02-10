「미소 みそ」が第2回ファンイベント『みその部屋 -2026- White Day Party』を開催いたします。
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「미소 みそ」が、単独イベント「みその部屋」を開催することをお知らせします。
ホワイトデーをテーマに、日頃より応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを込めて、イベントならではの特別なひと時をお届けします。
当日は、ご来場者全員とのツーショット撮影に加え、みそ初となる私物フリーマーケットも開催予定です。
さらに、本イベントの開催を記念した新作オフィシャルグッズの販売もいたします。
ぜひ会場で特別な時間をお楽しみください。
《イベント概要》◆チケットサイト
https://livepocket.jp/e/miso2026
◆販売期間
2026年2月10日(火) 20:00～(先着)
◆日程
2026年3月8日(日)
◆タイムスケジュール
【第1部】OPEN 13:00 / START 14:00
【第2部】OPEN 17:30 / START 18:30
◆会場
原宿ストロボカフェ
渋谷区神宮前 1-20-13 ディアテックビル1F
◆金額
【VIPチケット】6,000円(税込)
【一般チケット】4,000円(税込)
《グッズリスト》◆オフィシャルグッズ販売ページ(みその宝箱)
https://misogarigari.official.ec/
◆グッズ先行販売期間
2026年2月10日(火) 19:00～2026年2月17日(火) 23:59
【미소 みそ】
https://www.youtube.com/@misochan_garigari
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp