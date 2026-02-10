「미소 みそ」が第2回ファンイベント『みその部屋 -2026- White Day Party』を開催いたします。

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「미소 みそ」が、単独イベント「みその部屋」を開催することをお知らせします。

ホワイトデーをテーマに、日頃より応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを込めて、イベントならではの特別なひと時をお届けします。

当日は、ご来場者全員とのツーショット撮影に加え、みそ初となる私物フリーマーケットも開催予定です。

さらに、本イベントの開催を記念した新作オフィシャルグッズの販売もいたします。

ぜひ会場で特別な時間をお楽しみください。

《イベント概要》

◆チケットサイト

https://livepocket.jp/e/miso2026

◆販売期間

2026年2月10日(火) 20:00～(先着)

◆日程

2026年3月8日(日)

◆タイムスケジュール

【第1部】OPEN 13:00 / START 14:00

【第2部】OPEN 17:30 / START 18:30

◆会場

原宿ストロボカフェ

渋谷区神宮前 1-20-13 ディアテックビル1F

◆金額

【VIPチケット】6,000円(税込)

【一般チケット】4,000円(税込)

《グッズリスト》

◆オフィシャルグッズ販売ページ(みその宝箱)

https://misogarigari.official.ec/

◆グッズ先行販売期間

2026年2月10日(火) 19:00～2026年2月17日(火) 23:59

【미소 みそ】

https://www.youtube.com/@misochan_garigari