BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI 2DAYS開催決定！
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
2026年4月11日(土)・12日(日)の2日間、台北・大佳河濱公園にてバンドリ！プロジェクト初となる海外での野外合同ライブ「BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI」を開催することをお知らせいたします。
本公演は、メディアミックスプロジェクト「バンドリ！」に登場するリアルバンドによる、台北での大規模合同ライブです。DAY1には「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」、DAY2には「Poppin'Party」と「Roselia」が出演いたします。バンドリ！の海外公演としては初の野外会場での開催となります。
本日18時(現地時刻)より、チケットの抽選受付をスタートします。
プロジェクトの歴史に新たな1ページを刻む本公演に、ぜひご期待ください。
＜公演概要＞
◆公演名：BanG Dream! Special LIVE in TAIPEI
◆日程 ：2026年4月11日(土) 開場16:30／開演18:30（現地時間・予定）
2026年4月12日(日) 開場16:00／開演18:00（現地時間・予定）
◆会場 ：台北・大佳河濱公園
◆出演 ：DAY1 : MyGO!!!!!×Ave Mujica「"moment / memory"」
・MyGO!!!!! (羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子)
・Ave Mujica (佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音)
DAY2 : Poppin'Party×Roselia「DREAMS GO ON」
・Poppin'Party (愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)
・Roselia (相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)
◆チケット価格
・VIP A/B（特製グッズ付き）：NT＄ 5,880
・ZONE C/D/E（特製グッズ付き）：NT＄ 3,880
・ZONE F：NT＄ 2,880
グッズ付チケット特典
・VIP-A/B ：台北公演限定Tシャツ、記念チケットホルダーセット
・ZONE C/D/E：記念チケットホルダーセット
※ DAY1とDAY2で特典デザインは異なります。デザインは後日公開いたします。
◆チケット抽選受付
受付期間：2026年2月10日(火) 18:00 ～ 2月16日(月) 23:59 (現地時間)
受付URL：https://zewgr.kktix.cc/events/e5530426
◆公演詳細：https://bang-dream.com/bsl-taipei2026
- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
