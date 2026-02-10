トレンド感あふれるいちご×紅茶フレーバー「MOW Special（モウスペシャル）いちごミルクティー」が新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、この季節だからこそおいしいアイスを全国のセブン‐イレブン店舗にて、2月17日（火）より数量限定で発売します。

この時期ならではの旬の「いちご」と「ミルクティー」を使用した、トレンド感あふれる人気の組み合わせの、セブン‐イレブン限定販売の「MOW Special（モウスペシャル）いちごミルクティー」を発売します。華やかなミルクティーの香りと甘酸っぱいいちごが口いっぱいに広がる、今しか味わえない特別なアイスに仕上がりました。数量限定商品となっておりますので、ぜひこの機会に手に取ってみてください。

■MOW Special（モウスペシャル）いちごミルクティー

価格：210円（税込226.80円）

発売日：2月17日（火）～順次

販売エリア：全国

トレンドの「フルーツ×紅茶」フレーバー

セブン‐イレブンは、飲料市場でトレンドとなっている「フルーツ×紅茶」の組み合わせに注目しました。旬のフルーツの「いちご」と、MOＷ（モウ）で人気の「ミルクティー」アイスを採用しています。

MOW Special（モウスペシャル）ならではのいちご果肉入りミルクティーアイス

しっかりとした甘みがあり、つぶつぶとした果肉感が楽しめる「いちご果肉」を使用。ミルクティーアイスは香り豊かで茶葉が感じられる味わいです。口いっぱいに広がる香り豊かな味わいをぜひご堪能ください。

担当者コメント

今回トレンドのフルーツを組み合わせたミルクティーアイスを使用し、セブン-イレブンならではのこだわりを詰め込んだアイスに仕上げました。ミルクティーの華やかな香りと甘酸っぱいいちごの味わいが楽しめるアイスです。忙しい日常を過ごす人の、明日への活力となるひとときをお届けしたいと考えています。この季節ならではの、冬にこそおいしいアイスを、自分へのちょっとしたご褒美にぜひお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。