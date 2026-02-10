秋葉原から世界へ──新レーベル「REAL AKIBA RECORDZ」スタート“＆ Music.”を掲げ、アキバカルチャーのDNAを持つ表現者たちが集結

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUPのISARIBI株式会社（所在地：東京都千代田区／代表取締役：田川浩巳）は、新たな事業の１つとして、音楽レーベル「REAL AKIBA RECORDZ」を始動いたしました。

「REAL AKIBA RECORDZ」は、“＆ Music.”をキャッチコピーに掲げ、秋葉原カルチャーの熱量・創造性・多様性を音楽で世界へ解き放つレーベルです。アイドル、声優、歌い手など、ジャンルを越境するアーティストたちの個性と才能を最大限に引き出し、秋葉原発の新しい音楽体験を創出していきます。

今回、レーベルの立ち上げとともに、第一弾として6名の所属アーティストを発表します。

●とぅーし/REAL AKIBA BOYZ

2024年より音楽活動を開始。翌年11月に初ワンマンライブを成功させ、1st single「LOAD」をリリース以降、コンスタントに新曲を発表し続けている。胸を打つ芯の強さと、感情を丁寧にすくい上げる繊細さを兼ね備えた歌声が特徴。REAL AKIBA BOYZのメンバーとして、ダンスパフォーマンスで磨き上げた圧倒的な身体性とリズム感を歌唱にも注ぎ込み、ソロアーティストとして唯一無二の可能性を切り拓いている。

●アナタシア

圧倒的なダンススキルと高い表現力を武器に、ジャンルを越境し続けるダンスパフォーマンス集団。緻密な構成と爆発的な熱量で、観る者を一瞬でステージの渦へと巻き込む存在。さらに、映像演出やコラボレーションにも積極的に取り組み、ネットカルチャーとリアルライブの両軸で新たな表現を切り拓く。多方面での出演を通じて表現の幅を広げ、ダンスシーンの可能性を更新し続けている。

●相良茉優

声優として培った豊かな演技力と、伸びやかで芯のある歌声が魅力のアーティスト。感情の機微を丁寧に描き出す表現力で、聴く者の心を深く揺さぶる存在。キャラクターソングから自身名義の楽曲まで幅広く挑戦し、物語性のある歌唱で世界観を立体的に描く。ステージでは自然体の佇まいと確かな歌唱力で、観客に寄り添う温度を届けている。

●小岩井ことり

声優・作詞作曲家として多才に活躍し、透明感あふれる歌声と確かな音楽理論を併せ持つアーティスト。繊細かつ緻密な表現で、唯一無二の音楽世界を創り上げるクリエイター。自ら機材研究を行うほどの音響知識を活かし、作品ごとに異なる音像を構築。声優としての表現力と音楽家としての技術を融合させ、幅広いジャンルで存在感を放っている。



●赤飯

声の表情とダイナミックな歌唱表現を自在に操り、ネット発の音楽シーンを牽引してきたアーティスト。ユーモアと独創性を融合させ、ジャンルを超えて観る者を惹きつける。圧倒的な声量とレンジの広さを武器に、ロックからバラードまで幅広く歌いこなす実力派。長年にわたりネットカルチャーの中心で活動し続け、唯一無二の存在感を築いている。

●riya（eufonius）

透明感のある歌声と繊細な情緒表現で、楽曲に深い余韻と物語性をもたらすアーティスト。柔らかな声質の中に確かな芯を宿し、静かな感情の揺らぎから力強い高揚までを丁寧に描き出す。eufoniusとして数多くのアニメ・ゲーム作品に参加し、独自の音楽世界を築き上げてきた存在でもある。緻密なフレージングと豊かな表現力で、聴く者の記憶にそっと寄り添う音像を紡ぎ続けている。

REAL AKIBA RECORDZは、秋葉原カルチャーの“今”と“これから”を音楽で切り拓くレーベルとして、国内外へ向けた新たなムーブメントを創出してまいります。アーティストとともに、誰も見たことのないエンターテインメントの未来を築いていきます。REAL AKIBA RECORDZが生み出す新たな潮流にぜひご注目ください。



＜レーベル概要＞

REAL AKIBA RECORDZ

◆設立：2025年12月1日

◆住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目18-19 シン・アキハバラビル

◆事業内容：

・ 音楽作品の企画・制作・販売

・ 所属アーティストのマネジメントおよび育成

・ デジタル配信・映像コンテンツの企画・制作

・ ライブ・イベントの企画・制作・運営

・ 音楽著作権・原盤権の管理および運用

・ プロモーション・マーケティング業務

・ グッズ・関連商品の企画・制作・販売

・ 国内外における音楽・エンターテインメント事業の展開

・ 企業・クリエイターとのコラボレーションおよびIP開発

◆所属アーティスト（2026年2月10日時点） ※五十音順

アナタシア , 小岩井ことり , 相良茉優 , 赤飯, とぅーし/REAL AKIBA BOYZ , riya（eufonius）

◆公式HP ※今後開設予定

◆公式SNS

X (旧Twitter) https://x.com/RA_RECORDZ

Instagramhttps://www.instagram.com/real_akiba_recordz/

TikTokhttps://www.tiktok.com/@real_akiba_recordz