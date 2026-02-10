【PFUブルーキャッツ石川かほく】観戦だけじゃない――プロスポーツ裏側×地域体験の新観光プログラムをPFUブルーキャッツ石川かほくが実証

PFUライフエージェンシー株式会社

PFUブルーキャッツ石川かほくは、2026年2月7日（土）～8日（日）の2日間、石川県・かほく市協力のもと、「PFUブルーキャッツ石川かほくpresentsスポーツ観光プログラム」を開催しました。本事業は「令和7年度いしかわの新たな観光スタイル開発支援事業」の採用事業として実施され、県外参加者を中心に14名が参加しました。

本プログラムは、女子プロバレーボールの試合観戦に加え、クラブ運営の裏側体験、地域文化・産業体験を組み合わせた、全国的にも先進的なスポーツ観光モデルの実証を目的としています。

※令和7年度いしかわの新たな観光スタイル開発支援事業：能登の創造的復興及び北陸新幹線県内全線開業効果の最大化のため、市町と連携して、様々な旅行ニーズに対応した新たな観光素材の開発の取り組みを支援するもの。（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/aratanakankou/r7.html）

■DAY1：試合観戦と地域文化体験

初日は金沢駅に集合後、参加者はホームアリーナ「とり野菜みそ BLUECATS ARENA」へ移動。クラブスタッフによる講義と施設案内を通じて、プロスポーツクラブの運営や地域連携の取り組みについて学びました。

その後行われたホームゲームでは、PFUブルーキャッツ石川かほくと埼玉上尾メディックスの白熱した試合を観戦。トップリーグの迫力を間近で体感しました。

試合後は、KAJI FACTORY PARKの見学や地元飲食店での夕食を通して、かほく市の文化や食を体験。地域の魅力を感じながら交流を深めました。

■DAY2：クラブ運営の“裏側”を体験

2日目は、参加者がブルーキャッツ運営スタッフの一員として試合運営を体験。会場設営や運営サポートを通じて、ホームゲームがどのように作られているかを実践的に学びました。

さらに、「家族連れが楽しめるホームゲーム」をテーマにしたファンマーケティングワークショップや、選手へのインタビューを行うメディア取材体験も実施。

参加者からは、

「プログラムを通じて地域の魅力を深く知ることができた」

「クラブの裏側を知り、より応援したい気持ちが強くなった」

といった声がありました。

最後にプログラムの振り返りを行い、2日間の学びと体験を共有しました。

■プロスポーツを起点とした地域活性化モデルの実証

本プログラムは、単なる観戦ツアーではなく、スポーツ・教育・観光を融合させた滞在型コンテンツとして設計されています。スポーツを通じた関係人口の創出や地域経済への波及効果を検証するモデルケースとして、今後の事業化を見据えた重要な実証機会となりました。

PFUブルーキャッツ石川かほくは今後も、地域密着の女子プロバレーボールクラブとして、石川県やかほく市などと連携し、スポーツの力を活用した新しい観光価値の創出と地域活性化に取り組んでまいります。

■事業概要

事業名：PFUブルーキャッツ石川かほくpresentsスポーツ観光プログラム

開催日程：2026年2月7日（土）～8日（日）

開催場所：とり野菜みそ BLUECATS ARENA（石川県かほく市）ほか

参加人数：応募多数につき抽選で選ばれた14名

行程：

【2月7日 DAY1】

〇10:00 金沢駅集合 バス出発

〇ホームゲーム会場（とり野菜みそ BLUECATS ARENA）到着

〇クラブ講義 施設案内

〇試合観戦 PFUブルーキャッツ石川かほく VS 埼玉上尾メディックス

〇地元文化/グルメ堪能

KAJI FACTORY PARK → 石川県かほく市の居酒屋さんまる

〇かほく市内民宿宿泊

【2月8日 DAY2】

〇9:00かほく市内民宿バス出発

〇ホームゲーム会場（とり野菜みそ BLUECATS ARENA）到着

〇試合運営スタッフ体験

〇ファンマーケティング体験

〇選手に直接質問！メディア取材体験

〇スポーツ観光プログラム総括/振り返り

〇バス移動17:30 金沢駅解散

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

