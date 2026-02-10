ジャスミーラボの「JANCTION」、分散型AIインフラ「Swan Chain」と業務提携開始

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、以下「当社」）が開発・運営するGPUコンピューティングプロジェクト「JANCTION（ジャンクション）」は、分散型AIインフラを提供する「Swan Chain（スワンチェーン）」と業務提携したことをお知らせいたします。

本提携により、JANCTIONはSwan Chainが有する約25,000基規模の計算リソース（CPUを含む）へアクセスし、当社が提供する分散型GPUクラウドプラットフォーム「JANCTION」の処理キャパシティを拡張します。

両社のネットワークを連携することで、JANCTIONのリソース調達力・可用性の向上を図り、より大規模かつ柔軟な計算環境の提供を推進してまいります。

提携の背景と目的

生成AIや高度な科学計算の需要急増に伴い、その基盤となる計算能力（GPUパワー）の確保は、企業の競争力を左右する重要な課題となっています。

JANCTIONは、「GPU Pool（クラウド型計算力提供）」および「GPX（複数GPUによる分散型クラウド処理）」をコアビジネスとして展開し、スケーラブルな計算環境の構築に取り組んでまいりました。

この度、世界113拠点に分散する大規模な計算ネットワークを持つSwan Chainと提携することで、JANCTIONのユーザーに対し、従来のキャパシティを超えた、より大規模かつ柔軟な計算リソースの提供が可能となります。

本提携がJANCTIONの事業にもたらす効果

JANCTIONの2つの主力プロダクトにおいて、以下の具体的な強化が見込まれます。

1. 「GPU Pool」の即時調達能力を約25,000基規模へ拡張

JANCTIONが提供するクラウド計算力サービス「GPU Pool」において、Swan Chainのエコシステムが保有する約25,000基規模の計算リソース（CPUを含む）へアクセスし、オンデマンドで活用可能となります。

自社保有リソースに加え、外部の広範なリソースプールを統合的に管理・提供することで、突発的な高負荷処理や大規模なAI学習案件に対しても、迅速に必要なリソースを提供できる体制を強化します。

2. 「GPX（分散型クラウド処理）」の処理効率と可用性の向上

複数のGPUを連携させて高度な並列処理を行う「GPX」においては、今後の開発・検証フェーズを通じて、Swan Chainの500以上の計算ノードを処理拠点として段階的に活用していく方針です。

地理的に分散されたノードの活用により、将来的にはレイテンシー（遅延）の最適化や、災害時等のシステムダウンに備えた冗長化を図り、エンタープライズレベルの安定した分散処理基盤の提供を目指します。

今後の展望

JANCTIONは、本提携により拡張される計算リソースを基盤に、「GPU Pool」の供給能力と提供範囲を強化し、より多様な生成AI・機械学習・科学計算ニーズに対応してまいります。

また、利用者が必要な計算リソースへ迅速にアクセスできる環境整備を進めるとともに、運用面における安定性・可用性の向上にも継続的に取り組みます。

あわせて、「GPX（分散型クラウド処理）」についても、今後の開発・検証を通じて段階的に連携を拡大し、分散処理基盤としての性能と信頼性の向上を目指してまいります。

各社概要

Swan Chainとは

OP Stack技術を採用したAI特化型のレイヤー2ブロックチェーン。分散型コンピューティングのマーケットプレイスを提供し、従来型クラウドサービスと比較して低コストかつ効率的な計算リソースの提供を実現しています。

Google CloudやFilecoinエコシステムとも連携し、世界最大級のDePIN（分散型物理インフラネットワーク）エコシステムを構築しています。

URL：swanchain.io/

JANCTIONとは

「JANCTION」は、分散型GPUクラウドプラットフォームとして、生成AIの学習・推論をはじめ、高速レンダリング、映像制作、3D/CAD、シミュレーションなどの計算負荷が高いワークロード向けに、必要なGPU計算リソースを柔軟に提供しています。

また、需要の急増により不足が懸念されるGPU等の計算資源を分散ネットワーク上で効率的に活用できる仕組みを整備し、利用者が必要なタイミングで必要な規模の計算環境へ迅速にアクセスできるよう支援しています。

