レトロPC風デザインにカラオケマイクを搭載したBluetoothスピーカー。Divoomの最新モデル「Ditoo‑5M」発売

株式会社infinity（本社：東京都中央区、代表取締役：櫻井 毅）は、世界的に人気を集めるガジェットブランド「Divoom（ディブーム）」から、ピクセルアートとカラオケを楽しめるBluetoothスピーカー、「Ditoo‑5M」を、1月16日（金）に発売いたしました。

Ditoo‑5Mは、レトロPC風デザインに 15W高出力スピーカー と カラオケ機能 を搭載した新感覚のスピーカー。ピクセルアートの表示、音楽再生、マイクを使ってカラオケまで楽しめる、さまざまな機能を搭載したBluetoothスピーカーです。

ピクセルアートの遊び心、高品質スピーカーの没入感、アプリ連携による創造性を組み合わせ、Divoomの人気シリーズ「Ditoo」の最新モデルとして、音・光・遊び心 をさらに進化させた最新モデルです。

Divoom Appでは世界中のピクセルアートファンと交流ができます。

クリエイターの作品を自身のDitoo-5Mに表示させることも可能です。

１. 15W高出力スピーカーで“迫力の音”

15Wスピーカーを搭載。

小型ながら、パワフルなサウンドを実現します。

２. カラオケを楽しめる“マイク付きモデル”

付属マイクと9種類のサウンドモードで、

自宅で手軽にカラオケを楽しめます。

ボイスチェンジャーも搭載し、遊び心たっぷり。

３. ピクセルアートで“光の演出”

16×16のLEDディスプレイに、

アプリで作成したピクセルアートやアニメーションを表示可能。

音楽と光の組み合わせで、デスクや部屋の雰囲気を彩ります。

４. microSD・AUX対応で“使い方の幅が広い”

Bluetoothだけでなく、

microSDやAUX接続にも対応。

音楽の楽しみ方が広がります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161214/table/12_1_086bffc95ba159c1f6399637faf64381.jpg?v=202602110251 ]

取扱店舗

ビックカメラ

ヨドバシカメラ

エディオン

ヤマダデンキ

デンキチ

ドン・キホーテ

楽天市場

無限堂 浅草

株式会社infinity

会社概要

所在地：東京都中央区銀座1-9-6 松岡第二銀緑舘7F

代表者：櫻井 毅

事業内容：代理店業務、営業支援、販売促進業務代行、イベント業務、事務局運営 等

HP： https://infnty.jp/(https://infnty.jp/)

instagram： https://www.instagram.com/infinity_jpn/