スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜期間限定武器「カリオストロ」に滅剣が登場！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/2/10(火)に新武器がラインナップした「滅剣カリオストロ確率アップリーフガチャ」の販売を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■シリーズに滅剣登場！「滅剣カリオストロ確率アップリーフガチャ」販売中！

期間限定武器「カリオストロ」に滅剣が登場！

Add装備でも使用可能な覚醒スキルが魅力です♪

エンハンス中の覚醒スキルを強化する必殺スキル効果は、付与中のエンハンスが「アルケミーエンハンス」なら更にパワーアップ！

[期間] 2026/2/25(水)10:59まで

■「ジョブ別 オーシャン＆現想女神確率アップスペシャルガチャ」販売中！

期間限定武器「オーシャン」と、「現想女神」が確率アップ！

古代機鋼兵/デスペラード/剣姫/リーフのジョブ別ガチャで、強力な武器をゲットしよう！

[期間] 2026/2/25(水)10:59まで

■「シャンティのプリティコレクション」開催中！

現在開催中の「シャンティのプリティコレクション」に、クエストを追加しました。

EVPやプリティPを集めて、カワイイ報酬をゲットしよう！

EXクエストでは、限定腕アバター「シザーキャンティス」が手に入ります。

[期間] 2026/2/24(火)23:59まで

■「混沌の戦域～刻の回廊～」開催中！

15分の制限時間内に「オーダーポイント(OP)」を獲得して納品アイテムを集め、「クランコイン」を手に入れよう！

[期間] 2026/2/24(火)23:59まで

■「精晶の導き-氷河の滝- デイリークエスト」開催中！

2026/2/18(水)から始まるイベント本番に向けて、水属性の「ヴァニタス・レプリカ」や「六花の装具(防具上/下)」、「護神ダイヤのカケラ」を手に入れよう！

[期間] 2026/2/24(火)23:59まで

■ログインでガチャチケット100枚プレゼント！

バレンタインの特別なプレゼントとして、バレンタインガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。

ギフトから受け取ったら、期間限定武器「アモール」や、「英霊」の古代機/覇剣/霊刀/滅剣などがラインナップしたチケットガチャへGO！

[期間] 2026/2/25(水)メンテナンスまで

■「バレンタイン記念キャンペーン」開催中！

期間限定武器もラインナップした1日1回無料ガチャや、即戦力として活用できるキュートな装備セットなどでハンターさんの冒険を応援！

ファッションショーも開催です★

[1日1回無料！バレンタイン記念ガチャ]

2026/2/24(火)23:59まで



[バレンタイン記念装備セット]

2026/2/25(水)10:59まで



[週替わりキャンペーン一挙開催！]

2026/2/25(水)メンテナンスまで



[ログレスファッションショー期間]

2026/2/17(火)23:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925(https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925)



■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres)

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings(https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings)

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/(https://sp.mmo-logres.com/)

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.