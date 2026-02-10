【ロンハーマン】レディースブランドjonnlynxとのキッズ初となる別注アイテムが発売！さらに同日にはクローズアップイベントも開催いたします。

株式会社リトルリーグ

-jonnlynx-

林真理子氏が2008年に立ち上げたjonnlynx(ｼ゛ｮﾝﾘﾝｸｽ)。

「朝起きてから夜寝るまで、生活のすべての場面に寄り添う服」──をコンセプトに、普段着として自然に着られるベーシックさと、さりげない上品さを兼ね備えています。素材、パターン、生産工程にまでこだわり、着心地と品質を大切にする姿勢が特徴。「服」と「暮らし」を柔らかくつなぐブランドです。そんなjonnlynxでは「tiny people」というキッズウエアラインを展開しています。

このたび、2月21日(土)よりロンハーマン各店とオンラインストアにてjonnlynxとの別注ジャケットが登場。またロンハーマン二子玉川店では同日より普段お目にかかれないjonnlynxのキッズコレクションラインが一堂に並ぶ特別なクローズアップイベントを開催いたします。

今回登場する別注ジャケットは、ブランドの過去の人気アイテムから特別にキッズ Exclusiveアイテムとして復刻していただいたスペシャルアイテム。アフリカのプリミティブな模様から着想を得た柄を構築した目を惹く刺繍ジャケットです。太めの糸で大胆にデザインを施し、中に中綿を入れることで立体的なフォルムに仕上げたキルトジャケットを今回新たにロンハーマンキッズだけのカラーリングでリバイバルしました。リバーシブルにも着用可能で、裏面の生地はインド綿のチェック柄を使用し、パイピングは裏のチェックからリンクさせた配色のデザインに仕上げました。

また、ロンハーマン二子玉川店で開催するクローズアップイベントでは、別注ジャケットだけでなく普段お目にかかれない「tiny people」のコレクションラインが一堂に並ぶ特別な空間が登場します。コーディネートの主役になるジャケットや表裏異なるカラーのトップス、ウール素材のタイダイ柄のセットアップなどがラインナップ。ぜひこの貴重な機会をお見逃しなく。

◆jonnlynx×Ron Herman Kids

Tiny Quilting Jacket

Color : MINT

Size : 2-4Y（95～105cm）/4-5Y（105～115cm）/6-8Y（115～130cm）

Price : \38,500

展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、辻堂店、六本木店、大坂店、福岡店、京都店、仙台店、オンラインストア

◆jonnlynx Close up Event

会期：2/21(土)～

場所：ロンハーマン二子玉川店

Newsページ :https://ronherman.jp/news/4342Online Store :https://ronherman.jp/item?goods_class=4&order_by=1