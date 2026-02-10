10年以上続く、人気のトークライブ「小籔大説教」をヒントに書籍化！芸人・小籔千豊さんによる初のお悩み相談本『愛の小籔大説教』3月27日（金）発売　出版記念イベントの開催も決定！

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、吉本興業所属の人気芸人であり

お笑いライブのほか、俳優・ドラマー・音楽フェスやゲームイベント主催者として、

多方面で活躍中の小籔千豊さんによる、

初のお悩み相談本『愛の小籔大説教』を３月2７日（金）に発売いたします。

また、発売を記念し、３月31日に都内で出版記念トークイベントを開催いたします。また、４～6月に全国8か所で行われるトークライブ「小籔大説教」ツアーでは小藪さんによるサイン本お渡し会も行うことが決定いたしました。

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074627469

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18515154/

「自分が世の中全体の１ピースなんだと本気で思えたら、悩みはなくなるような気がします」

「俺が今せなあかんことはシンプルに何か？ 僕が過去に悩んだとき、唱えていた呪文です」

（芸人・小籔千豊）

「小籔大説教」にいらしたお客様が会場で書いた悩みに、小籔さんが真剣に答えていく。撮影／平間 至

１０年以上続く単独トークライブ「小籔大説教」は、お客様の悩みに小籔さんがひとりで、即興で答えていく人気ライブ。3時間ノンストップで行われることもしばしば。毎回チケット完売必至の人気ライブです。

それをヒントに、新たに寄せられた悩みに、愛をもって寄り添う、小籔さん初のお悩み相談本が誕生！

相談者は、小学生から６０代のおじさんまで。

悩みも、仕事、友だち、恋愛、子育て、老い、死など幅広い。

小籔さんが吉本新喜劇で１０年以上座長を務めた経験や、

母親の看取り、東京に単身赴任をしながらの子育て、

音楽フェスやゲームの親子大会主催など、自身の経験をもとに、真面目に回答しました。

会社での上下関係や子育てに悩んでいたり、恋愛や友だちの人間関係でくよくよしがちな方

自らの老いについて不安がある方に、ぜひ手にとっていただきたい本です

小籔さんの、真剣なのになぜかくすっと笑える回答は、読めば心が軽くなるはず！

「悩み相談には、相談者さんを僕の娘か息子、嫁はんと思ってしゃべっています。

それがお客さんへの最低限の愛情、真心だと思うからです。（中略）

回答がすべて正しいとも思っていません。小籔大説教が、立ち止まって

自分の悩みを考えるきっかけになればいいなと思っています」（小籔）

お悩み例）

「上司が無理」ｐ６４→小籔「怨憎会苦（おんぞうえく）を知ろう」

「友人がうざい」ｐ１１０→小籔「潔く去る！」

「死が怖い」ｐ１５６→小籔「その気持ちを日記に書いてみよう」

撮影／平間 至

お言葉つき・クールでカッコいい撮りおろしグラビア（撮影は、写真家・平間 至氏）、

「小籔大説教」誕生秘話（第1章）や、３都市ライブの様子（第3章）もお届け！

イラスト／ノダタカヒロ（京田クリエーション）

本田望結さん（俳優・フィギュアスケーター）推薦

「悩みそれぞれに、自らの性別も年齢も変えて寄り添い、

答えてくださる人生の師匠！

開けばきっとあなたも『小籔師匠』と呼びたくなるはず！」



Contents

まえがき

巻頭グラビア＆おことば

第1章 不安や悩みと向き合って「小籔大説教」が生まれました

第2章 皆さんの悩みへ、まじめやけど僕なりの答えです

第3章 これが、トークライブ「小籔大説教」の雰囲気です

あとがき

出版記念イベントの開催決定！

『愛の小籔大説教』発売を記念してイベントを開催いたします。

１.３月31日（火）主婦の友社@目黒 ミニトークショー

開場18:30 開演19:00~（20：30終了予定）

■受付期間：～3月30日（月）18:00

※期間終了前に募集人数に達する場合がございます。

■募集人数：先着80名

■参加費：3000円（税込）※書籍代1760円込み

■会場：東京都品川区上大崎3丁目1番1号

目黒セントラルスクエア 主婦の友社 ６Fカフェスペース

【詳細はこちら】https://shufunotomoevent20260331.peatix.com

２.トークライブ「小籔大説教」全国8か所ツアー開催

ライブ後に、サイン本お渡し会つき！

■チケット販売開始日：2月7日 11:00~

■チケット ※すべて税込価格

特別前売り券 6500円（終演後、小籔さんよりサイン本お渡しあり・数量限定300枚）

前売り券 4000円（サイン本お渡しなし）

当日券 4500円（サイン本お渡しなし）

【詳細・チケット購入はこちら】https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-26190/

お問い合わせ：チケットリンク先よりご確認くださいませ。

「小籔大説教」2026 全国ツアー概要

▼宮城4/12(日)仙台電力ホール

▼東京4/19(日) ルミネtheよしもと

▼島根4/26(日)出雲市民会館

▼北海道5/3(日)札幌共済ホール

▼広島5/10(日)はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ大ホール

▼福岡5/16(土)よしもと福岡 大和証券劇場

▼熊本5/17(日)熊本城シビックホール

▼大阪6/14(日)COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

著者プロフィール

撮影／平間 至

小籔千豊（こやぶ かずとよ）

1973年生まれ。大阪府出身。吉本興業所属。

お笑いタレント、喜劇俳優、俳優、司会者、ドラマー。

吉本新喜劇座員、2006～2022年は座長を務め、関西以外での認知度向上に尽力。

テレビバラエティ、ドラマ、映画、ラジオ、情報番組など活動多岐にわたる。

バンド「吉本新喜劇ィズ」「ジェニーハイ」のドラム担当。

2008年からは音楽とお笑いを融合した音楽イベント「KOYABU SONIC」を主宰。

趣味はダーツ、ポーカー、写真、映画鑑賞、『フォートナイト』。

2016年からは、悩み相談トークライブ「小籔大説教」を実施。

毒舌を交えながら親身に、観客の悩みに説教をする内容が人気を博している。

書誌情報

書名：愛の小籔大説教

著者：小籔千豊（こやぶ かずとよ）

定価：1760円（税込）

判型、ページ数：四六判、240ページ（うち巻頭１６ｐカラーグラビア）

発売日：2026年3月27日（金）

ISBN：978-4-07-462746-2

出版社：主婦の友社

※電子書籍も同時発売

