新登場！ORICO マグネット式カードリーダー【AIR5C】

iPhoneとの完璧な連携！MagSafe対応のマグネット式カードリーダー

ORICOの新製品 AIR5C マグネット式カードリーダー は、iPhone17/16/15 シリーズに対応した、MagSafe対応の便利なカードリーダーです。

マグネット式デザインにより、iPhoneへの取り付けが簡単で、磁力でしっかりと固定されます。外出先でも、手軽にデータ管理が可能です。

主要特征

MagSafe対応マグネット式デザイン

SDカード/TFカード同時読み取り

100W PD急速充電

3.5mmオーディオポート

幅広い対応デバイス

USB-C 5Gbps高速転送

期間限定キャンペーン情報

今ならお得な割引キャンペーン実施中！

通常価格：5,099円

DEAL価格：3,467円

20% OFF クーポン + 15% OFF コード：JPORICOAIR

キャンペーン終了：2026年2月25日 23:59（JST）

購入ページはこちら

ORICO マグネット式カードリーダー【AIR5C】(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWS7ZFT/)

まとめ

ORICO AIR5C マグネット式カードリーダー は、

・ iPhone17/16/15シリーズに対応

・ SD/TFカード同時読み取り

・ 高速データ転送＆急速充電機能

データ管理や充電、オーディオ接続を一つでこなす便利アイテムです。

このお得な機会をお見逃しなく！