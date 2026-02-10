新登場！ORICO マグネット式カードリーダー【AIR5C】
深圳市奥睿科电子商务有限公司
ORICOの新製品 AIR5C マグネット式カードリーダー は、iPhone17/16/15 シリーズに対応した、MagSafe対応の便利なカードリーダーです。
期間限定キャンペーン情報
購入ページはこちら
ORICO AIR5C マグネット式カードリーダー は、
データ管理や充電、オーディオ接続を一つでこなす便利アイテムです。
iPhoneとの完璧な連携！MagSafe対応のマグネット式カードリーダー
マグネット式デザインにより、iPhoneへの取り付けが簡単で、磁力でしっかりと固定されます。外出先でも、手軽にデータ管理が可能です。
主要特征
MagSafe対応マグネット式デザイン
SDカード/TFカード同時読み取り
100W PD急速充電
3.5mmオーディオポート
幅広い対応デバイス
USB-C 5Gbps高速転送
今ならお得な割引キャンペーン実施中！
通常価格：5,099円
DEAL価格：3,467円
20% OFF クーポン + 15% OFF コード：JPORICOAIR
キャンペーン終了：2026年2月25日 23:59（JST）
ORICO マグネット式カードリーダー【AIR5C】(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWS7ZFT/)
まとめ
ORICO AIR5C マグネット式カードリーダー は、
・ iPhone17/16/15シリーズに対応
・ SD/TFカード同時読み取り
・ 高速データ転送＆急速充電機能
データ管理や充電、オーディオ接続を一つでこなす便利アイテムです。
このお得な機会をお見逃しなく！