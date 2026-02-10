【ウェッジウッド】心弾む、新生活の準備を。フレッシュ スタート キャンペーン開始！「もらって嬉しい」「すぐ使える」人気製品をプレゼント。

フィスカース ジャパン株式会社

新しい暮らしに寄り添う、ウェッジウッドの「ジオ」

新生活が始まる季節。家具や家電にこだわるように、毎日の食卓にお気に入りの器を揃えることで、暮らしの満足度はぐっと高まります。そんな節目に寄り添ってくれるのが、ウェッジウッドの人気コレクション「Gio（ジオ）」。2017年の誕生以来、和・洋・中を問わず、どんな料理にも自然に溶け込むデザイン性と使い勝手のよさから、日常使いの定番として愛されています。

シンプルだからこそ、組み合わせは無限大

ジオの魅力は、何といっても“組み合わせ自在”なところ。温かみのある白いファイン・ボーン・チャイナのシンプルなフォルムは、すでにお持ちの食器とも自然に調和し、プレートやボウル、マグなどを組み合わせることで、美しいリズムを生み出します。料理のジャンルを選ばず、カジュアルにもフォーマルにも対応できる懐の深さは、日々の暮らしを軽やかにしてくれる存在です。

さらに、ゴールド、プラチナ、ブルーライン、ピンストライプなど、多彩なジオファミリーも展開されています。組み合わせでも、シリーズで揃えても、洗練されたテーブルコーディネートが完成。色やパターンを少し加えるだけで印象が変わるのも、ジオならではの楽しさです。

繁栄を願う“ハニカム”をあしらったラッキーモチーフ

ジオを特徴づけているのが、ハニカム（蜂の巣）模様のエンボスデザイン。蜂の巣は繁栄や成功の象徴とされ、欧州では幸運を呼ぶモチーフとして親しまれてきました。

新たな住まいでの生活を始める方へ、ご結婚されたおふたりへ――幸福や豊かさが続くようにという願いを、そっと託せるデザイン。そんな背景を知ると、ジオを贈る時間もより特別なものに感じられるはずです。

新生活のお祝いに選びたい理由

春は引越しや入学、就職など、新しい門出が重なる季節。実用性の高い定番アイテムは、毎日の食卓で“すぐに活躍する”ギフトとして喜ばれます。

シンプルで長く使えること、料理を選ばず日々の食事を美しく引き立ててくれること、そして縁起のよいハニカム模様に込められた想い。これらすべてが、新しいスタートを迎える方へのエールとなることでしょう。もちろん、ご自身の新生活への応援にもおすすめです。

フレッシュ スタート キャンペーン

毎日の食卓で大活躍するジオ プレート 17cmペアをプレゼントするキャンペーンを展開中です。

心弾む新生活に向けて、期間中ウェッジウッド製品を税込33,000円以上ご購入の方に、毎日の食卓で大活躍するジオ プレート 17cmペアをプレゼントいたします。朝食・取り皿・デザートまで幅広く使える実用性で、「もらって嬉しい」「すぐ使える」人気の製品です。なくなり次第終了となりますのでお早めに。

■期間： 2026年2月10日～3月31日

■対象店舗：ウェッジウッド公式オンラインストア及び全国のウェッジウッドショップ

■対象： 期間中、ウェッジウッド公式オンラインストア及び対象店舗で税込33,000円以上ご購入の方

■プレゼント：ジオ プレート17cm×2枚

＜確認事項＞

・プレゼントはなくなり次第、終了となります。

・キャンペーンは予告なく終了となる場合がございます。

・他のキャンペーンとの併用はできません。

・クーポンをご利用された場合、クーポン利用後のご購入金額が税込33,000円以上であれば対象となります。

・ウェッジウッド公式オンラインストアでのご購入の場合、ご配送先にご自宅お届けをご選択された方のみ対象となります。お届け先の住所、氏名が、会員登録情報と一部でも異なる場合は、プレゼント対象外となります。

心弾む新生活の準備を、ウェッジウッドとともにどうぞ。

＃ウェッジウッドがある暮らし

【ウェッジウッドについて】

「ウェッジウッド」は、“英国陶工の父”と称されるジョサイア・ウェッジウッドによって1759年に創設されました。創業者のジョサイアは素晴らしい陶工であるとともに、博愛主義やマーケティングの先駆者でもありました。265年を超える伝統を持つウェッジウッドは、真のイギリス文化のアイコンであり、イギリスの企業家精神とクラフトマンシップの証になっています。現代も、熟練の職人による確かな仕事とあくなき美を求める精神は連綿とウェッジウッドに受け継がれ、最高品質のファイン ボーン チャイナ製のテーブルウェア、ブランドを象徴するジャスパーや、美しい装飾品などを生み出しています。れ、現代も人々の生活を豊かにする瞬間を生み出し続けています。

