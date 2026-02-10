藤枝市役所

１月15日（木）に市と藤枝警察署、日本郵便株式会社（市内郵便局14局）の３者が締結した包括連携協定に基づき、誰もが安全に安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、特殊詐欺防止にかかる啓発活動を実施します。

特徴・セールスポイント等

・郵便局内にブースを設置し、国際電話利用休止申し込みや、サギ対策アプリの活用についての案内、

金融犯罪対策などの啓発活動を実施します。

※他13局においても啓発を行います。

・市、警察、郵便局の３者による包括連携協定は全国初となります。

・包括連携協定により、特殊詐欺防止や、児童・高齢者の見守り活動などを推進しています。

・同日の午前９時から９時30分まで、島田掛川信用金庫藤枝支店（藤枝市駅前2-5-13）においても

同様の啓発活動を実施します。

内容

日 時：２月13日（金）午前９時30分～10時30分（予定）

場 所：藤枝郵便局（藤枝市青木3-6-18）

内 容：啓発ブースの設置、固定電話にかかる不審電話への対策（国際電話利用休止申し込み）、携帯電

話にかかる不審電話への対策（サギ対策アプリ）、金融犯罪対策などにかかる啓発活動

【公開ページ（藤枝市ホームページ）】

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/shiminkyodo/kotsuanzen/oshirase/26719.html