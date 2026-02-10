エクストラクション・アドベンチャー『ARC Raiders(R)』「Shared Watch」アップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド）が開発する新作PvPvEエクストラクション・アドベンチャー『ARC Raiders(R)（アークレイダース）』について、本日2026年2月10日（火）、「Shared Watch」アップデートを実施いたしました。

本アップデートより、新規イベント「見守り合い（Shared Watch）」を開催しました。プレイヤー同士が協力して、たくさんのARCを倒すことが求められる協力型のPvEイベントです。イベントを進行することで、「スラッガー」コスチュームなどの報酬を獲得することができます。また、ご好評にお応えし、期間限定のマップコンディション「寒波」が、本日より常設コンテンツとして復活しました。

本アップデートに関する概要については、下記をご参照ください。

▼「Shared Watch」アップデートの主な内容▼

■見守り合い（Shared Watch）イベント開催

本イベントは、プレイヤー同士の協力が求められるPvEイベントです。「ARCの破壊」、「ARCの破壊アシスト」、「ARCにダメージを与える」ことで得られる経験値に応じて、「功績点」を獲得できます。50功績点を集めるごとに、「スラッガー」コスチュームや「レイダートークン」、「ヴィータ・スプレーの設計図」など、合計21個の報酬と交換することができます。

功績点は、PvPの戦闘では一切獲得することができません。好戦的なプレイヤーの皆様も、本イベントでは他プレイヤーと協力してARCとの戦いに挑みましょう。

■マップコンディション「寒波」常設化

プレイヤーの皆様からのご要望にお応えし、期間限定で追加されていたマップコンディション「寒波（Cold Snap）」が、常設コンテンツとして復活しました。雪と霜による厳しい寒さから、屋外では凍傷ダメージを受けてしまうリスクがあります。いつも以上に計画を立て、地上での戦闘に挑みましょう。

なお、引き続き「キャンドルベリー」の収穫は可能ですが、キャンドルベリー関連イベントは終了しているため、特別な効果はありませんのでご注意ください。

本アップデートの詳細については、下記の公式サイトをご覧ください。

https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

※アイテム名等の表記は実際のゲーム内と異なる場合があります。

■『ARC Raiders』について

『ARC Raiders』は、大規模なPvPvEサンドボックスの中で、プレイヤー自身で物語を開拓するエクストラクション・アドベンチャーです。

プレイヤーは崩壊した世界を駆け回る、ならず者のガンマン「レイダー（Raider）」となり、凶悪な機械生命体「ARC」や敵対するレイダー、そして常に待ち受ける様々な脅威に立ち向かいます。緊張感あふれる戦闘や、謎とチャンスに満ちた世界を舞台に、プレイヤーは危険な地表で物資を収集し、地下の居住区「スペランザ」に自らの拠点を築いていきます。

ハイリスクなエクストラクションやサバイバルゲームの長年のファンも、このジャンルを初めてプレイする方も、チームあるいはソロのレイダーとして、『ARC Raiders』であなた自身の道や物語、運命を切り開きましょう。お好みのプラットフォームで『ARC Raiders』をダウンロードし、地表に挑みましょう。

『ARC Raiders』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどでご確認ください。

●公式サイト ：https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

●X ：https://x.com/arcraidersjp

●Discord ：https://discord.com/invite/arcraiders

●YouTube ：https://www.youtube.com/@ARCRaidersGame

[ゲームイメージ]

■Embark Studios AB https://www.embark-studios.com/

Embark Studios（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、代表取締役：PatrickSoderlund／パトリック・ソダーランド、以下Embark）は、2018年に設立された、ストックホルムを拠点とするゲーム開発会社で、深い探究心とアンダードッグ精神のもと、ゲーム開発の常識に挑戦しています。現在、300名以上のゲームクリエイターを擁し、新たなテクノロジーとアイデアを追求によって、ジャンルを超越した驚くべきゲーム体験を提供いたします。Embarkは2023年に最初のタイトル『THE FINALS(R)』をリリースし、2025年10月には新タイトル『ARC Raiders(R)』をリリースしました。

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。