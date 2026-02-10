創業111年の丸駒温泉が「楽天トラベルアワード」を2年連続で受賞いたしました。

丸駒温泉株式会社

丸駒温泉株式会社(所在地：千歳市幌美内7番地／代表取締役：日生下和夫）が運営する温泉旅館「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」がこの度、「楽天トラベルアワード2025ブロンズアワード」を受賞いたしました。昨年受賞の「楽天トラベルアワード2024ゴールドアワード」、「楽天トラベル日本の宿アワード2024」に続き2年連続で受賞、同エリア※では唯一となります。

※千歳・支笏・苫小牧・滝川・夕張・空知エリア（当館が属する楽天トラベルサイトでのエリア）

「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」展望露天風呂「楽天トラベルアワード」について

「楽天トラベルアワード」は全国の「楽天トラベル」登録宿泊施設を対象に、過去１年間で顕著な実績をあげ、高い評価を得られた宿泊施設をゴールド、シルバー、ブロンズの順に表彰する制度です。また、リゾートホテルや旅館などのレジャーカテゴリーに含まれる宿泊施設を対象にした「楽天トラベル日本の宿アワード」として表彰する制度です。

※楽天トラベル登録宿泊施設数は現在44163軒。2025年2月10日時点

（参照元：https://travel.rakuten.co.jp/whatsnew.html?l-id=sitemap_dh_theme_whatsnew(https://travel.rakuten.co.jp/whatsnew.html?l-id=sitemap_dh_theme_whatsnew)）

楽天トラベルアワード2年連続受賞

受賞施設「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」について

創業大正4年、創業111年目を迎える北海道支笏湖畔に佇む老舗温泉旅館。展望露天風呂からは支笏湖の絶景を望めます。天然野湯は全国でも珍しい足元湧出湯。支笏の自然が生み出す特有の趣と歴史の年輪をにごり湯が自慢の温泉旅館。地元の幸を使用した日本料理は会席スタイル、囲炉裏スタイルと調理法にもこだわりがあります。自然、温泉、料理で現代人の疲れを癒す施設です。昨年には施設内のサウナ施設が先進的な観光の「旅のチカラ」の再生と持続可能性の確保につながる事例として表彰する第9回「ジャパン・ツーリズム・アワード」において入賞するなど、千歳市・支笏湖を代表する温泉旅館です。

「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」エントランスジャパン・ツーリズム・アワード受賞のサウナ体験代表取締役 日生下和夫 のコメント

この度、「楽天トラベルアワード2025」にて昨年に引き続き「楽天トラベルアワード」を受賞いたしました。このような名誉な賞を受賞できましたこと大変光栄で嬉しく存じます。丸駒温泉をご愛顧いただいておりますお客様、地域の皆様、そして運営に尽力してくれたチームメンバーに心から感謝申し上げます。

「奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館」は、1915年12月に原始の森と湖に包まれた未開の地に草ぶき小屋の温泉宿を開業したところからスタートいたしました。初代初太郎はここからの景色を見て、「このような美しく、 平和にあふれる世界は見たことがない」と言葉を残しています。唯一無二のこの地の魅力とその本質を次の100年も同じ言葉が語れるように、昨年には「サクラクオリティグリーン」というSDGsの視点に特化した品質認証制度で、環境・地域社会への配慮、持続可能な企業統治に関する基準により構成される認証を受けました。引き続き千歳市・支笏湖とともに、さらなる高みを目指して、宿経営に精進してまいります。

奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館奥札幌の秘湯 湖畔の宿支笏湖 丸駒温泉旅館

創業大正4年、北海道支笏湖畔に佇む老舗温泉旅館。展望露天風呂からは支笏湖の絶景を望めます。天然野湯は全国でも珍しい足元湧出湯。支笏の自然が生み出す特有の趣と歴史の年輪をにごり湯が自慢の温泉旅館。地元の幸を使用した日本料理は会席スタイル、囲炉裏スタイルと調理法にもこだわりがあります。自然、温泉、料理で現代人の疲れを癒す温泉旅館です。

電話：0123-25-2341（代表）

住所：〒066-0287 北海道千歳市幌美内7番地

部屋数：55室

宿泊料金 22,000円～（2名1室利用時 １名あたり/税・サービス料込）

URL：https://www.marukoma.co.jp