演劇を通じ地域の魅力を再発信し、演劇祭に参加する人々や地域住民と共有する機会とするため、国内外から劇団を招いて、藤枝宿商店街エリアの各所で演劇を上演する「藤枝ノ演劇祭５～THEATRE FUJIEDA～」を開催します。

特徴・セールスポイント等

・藤枝のまち全体を舞台としたイベントとして令和３年度からスタートし、今年で５回目の開催です。

今年は韓国の劇団も参加し、国内外の多彩なアーティストが藤枝に集結します。

・日本遺産に認定された名刹「大慶寺」も上演会場の一つとして活用するなど、旧東海道藤枝宿の歴

史・文化を味わうことができます。

・「こどもっち劇場」では、本市出身の絵本作家・むらまつけーじさんと子どもたちがワークショップ

でつくった作品を背景に、「いま、こどもに観てもらいたい作品」を上演します。

内容

日時：２月28日（土）、３月１日（日）※開催時間は、演目により異なります。

料金：無料～2,500円（※下記（４）、（６）、（７）は無料）

会場：旧東海道藤枝宿周辺

内容：（１）ユニークポイント「いのちもてあそぶひと」／ひとことカフェ

（２）Babacircus(ババサーカス) Theatre(シアター) Company(カンパニー)（韓国）

「Dream of Dreams」／ひつじノ劇場

（３）アートひかり「讃歌～パーソナルドキュメンタリー演劇『From2011.』と、そ

の先の記録」／大慶寺

（４）世amI「Even Though」／旧東海道藤枝宿商店街周辺に出没

（５）清水宏のスタンダップコメディ／栄会館

（６）高校生の創作戯曲リーディング「奥山線のお話」／生涯学習センター

（７）こどもっち劇場「きみノひみつきち」／藤枝市生涯学習センター

・むらまつけーじ「青だらけの世界を作ろう」（ワークショップ）

・ユニークポイント「おと、と、ひかりと。」

・６月のきりん「海の伝説」

・日本舞踊泉流 泉明奈、泉舞奈「青い月夜の昔話」

・布施安寿香「青に（染まずただよふ）」

※その他詳細は、「藤枝ノ演劇祭５」ホームページをご覧ください。

【公開ページ（藤枝ノ演劇祭５ホームページ）】

https://theatre-fujieda.net/