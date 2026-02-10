高校の総合型選抜対策を仕組みとツールで支える「AONAVI for School」先行個別面談の受付を2月15日より開始ー※総合型選抜業界初！総合型選抜自学自習システム　アオナビ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、


高校向け総合型選抜・学校推薦型選抜支援システム


「AONAVI for School」について、2026年2月15日より高校関係者向けの先行個別説明会を開始いたします。（本サービスは2026年3月末リリース）



本説明会は、導入を前提とした営業説明ではなく、サービス内容を正しく理解してもらうことを目的とした個別面談形式で実施し、先着15校限定で受け付けます。





■ 総合型選抜・推薦入試対策が「学校負担」になっている現状


近年、総合型選抜・学校推薦型選抜の比重は急速に高まっています。


一方で高校現場では、



・対策工数が年々増え、進路指導部・担任の負担が大きい


・探究・書類・面接指導まで手が回らない


・教材・ツールがなく、属人的な対応に頼らざるを得ない


・「やってはいるが、仕組みとして回っていない」



といった課題が顕在化しています。


総合型選抜に力を入れている学校だけでなく、


「力を入れたいが、現実的に対応しきれない」


という学校ほど、負担が集中しているのが実情です。




■ AONAVI for Schoolとは


AONAVI for Schoolは、


総合型選抜・学校推薦型選抜に必要な


生徒の自学自習と、学校側の進捗・指導管理を同時に支えるシステムです。



生徒側では、


・探究・志望理由・活動整理を自分で進められる


・何を、いつまでにやるべきかが明確になる


・書類・思考の履歴が蓄積される



学校側では、


・生徒の進捗を一覧で把握


・指導が必要な生徒を可視化


・指導負担の分散・軽減


といった運用が可能になります。





■ 「導入ありき」ではなく、まず知ってもらうための説明会


今回実施する先行説明会では、


契約や導入を前提とした話は行いません。



・AONAVI for Schoolとはどんなサービスなのか


・学校に導入すると何が変わるのか


・どこまで教員の負担が減るのか


・実際の画面・デモはどのようなものか



といった点を、画面共有を行いながら、個別に丁寧に説明します。


進路指導部の先生、担任の先生、入試・広報担当の方など、


立場は問いません。




■ 先着15校限定・個別面談形式で実施


・実施形式：オンライン個別面談


・対象：高等学校関係者（役職不問）


・受付開始：2026年2月15日


・定員：先着15校限定


※定員に達し次第、先行説明会の受付は終了します。




■ 業界初（※自社調べ）の高校向け総合型選抜支援システム・総合型選抜支援アプリ/ツール


AONAVI for Schoolは、


高校向けに提供される、総合型選抜・学校推薦型選抜の「自学自習システム」と「学校側管理システム」を統合したサービスとして開発されました。



2026年1月時点で、同様の機能を高校向けに体系化して提供する事例は確認されていません（※自社調べ）。





■ 総合型選抜対策で「学校として差別化したい」高校へ


総合型選抜対策は、


生徒募集・進路実績・学校の特色づくりとも直結します。


「どの高校でも同じことをやっている」状態から、


仕組みで支える進路指導へ移行したい学校にとって、


AONAVI for Schoolは一つの選択肢となります。




■ 申込方法について


先行説明会への申し込みは、


EQAO公式ホームページまたはコーポレートサイトのお問い合わせフォームより受け付けています。




■ 会社概要


会社名：株式会社EQAO教育グループ


代表者：代表取締役　玉村ナオ


設立：2021年11月


所在地：


東京都港区芝大門2-8-9


東京都港区芝大門2-7-9



事業内容：


・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営


・総合型選抜・推薦入試対策教育システム「AONAVI」の開発・提供


・高校・教育機関向け進路指導支援事業


・教育コンテンツの企画・制作・提供



ホームページ：


https://www.eqao.co.jp