「Genspark Academy＜ビジネス基礎コース＞」始動！AI初心者から法人利用まで、ビジネスを加速させる全6回の無料プログラム。
AIツール「Genspark」の活用を推進するAI Dreamers Production＜略称ADP＞(運営:合同会社SHORT STOP、本社:東京都品川区、代表:小室良祐)は、Genspark本社の協賛・協力を受けて開催する実践講座「Genspark Academy」を2026年2月19日(木)より全6回にわたり開催することを発表いたします。
2月9日(月)より申し込み開始しましたが早くも1000名満席となりました！
※再募集については調整をしておりますので、ADPの公式X(https://x.com/aifuturestudy)などを続報をお待ちください。
■「Genspark Academy」開催の背景
「業務で使おうとしたけど、結局どう使えばいいかわからない」
「機能は豊富なはずなのに、効率化につながっていない」──。
私たちのもとには、Gensparkを導入したもののその多機能性やアップデートのスピードが早い故に使いこなせていないという声が日々寄せられていました。
本講座は、こうした課題を解決し、Gensparkをあなたのビジネスに実装できることを目的とした
Genspark本社の協賛・協力を受けて運営される実践講座です。
AI初心者でも理解できるよう、基礎からビジネス実装まで体系的に学べる内容となっており、個人・法人を問わずどなたでもご参加いただけます。
■Gensparkとは
Genspark(ジェンスパーク)は、2024年にアメリカ・カリフォルニア州で誕生した次世代オールインワンAIワークスペースです。
ChatGPT、Claude、Geminiなど複数の最先端AIを1つのプラットフォームで使い分け、さらに検索、スライド・画像・動画・音声生成まで、ビジネスに必要なAI機能を統合。「AIツールを何個も契約する時代」から「Genspark一つで完結する時代」へ。
既に多くのビジネスパーソンが活用し、日本でも急速に注目を集めているツールです。
公式サイト:[https://www.genspark.ai/]
■「Genspark Academy」講座概要
【開催日程】
- 第1回:2026年2月19日(木)20:00-21:30
- 第2回:2026年2月24日(火)20:00-21:30
- 第3回:2026年2月26日(木)20:00-21:30
- 第4回:2026年3月3日(火)20:00-21:30
- 第5回:2026年3月5日(木)20:00-21:30
- 第6回:2026年3月12日(木)20:00-21:30
【申し込み期間】2026年2月9日~3月12日
【開催形式】オンライン(Zoom)
【参加費】無料
【定員】1,000名満席
【主催】AI Dreamers Production(ADP)
【協賛】Genspark
※各回とも独立した内容のため、途中回からの参加も可能です。
※全6回を通して受講することで、基礎から実装までの全体像が習得できます。
※アーカイブ配信あり(参加者限定)
■講座で学べる内容
本講座では、各回異なる講師が登壇し、それぞれの専門領域・実践経験からGensparkのビジネス活用法を「基礎→実装」まで体系的に学べます。
【全6回を通して身につくスキル】
- Gensparkの基本機能と効率的な使い方
- 複数AIモデルの特徴と使い分けのコツ
- 実際のビジネスシーンでの活用事例
- 業務フローへの具体的な組み込み方
- リサーチ・情報収集の革新的な方法
- 資料作成・コンテンツ制作への応用
- チーム・組織でのAI活用と実装戦略
- すぐに使える実践テクニックと運用ノウハウ
■各回のテーマと登壇講師
第1回:2026年2月19日(木)
「オールインワンAIワークスペース『Genspark』とは」
講師:小室良祐
(合同会社SHORT STOP 代表/ADP代表)
第2回:2026年2月24日(火)
「企画から提案書作成まで!営業最前線でのGenspark使い倒し」
講師:根本拓也
(株式会社ひなたコンサルティング代表取締役/ティースリー株式会社 CAIO)
第3回:2026年2月26日(木)
「Gensparkでゼロから商品企画。デザイナーが考える一気通貫ルートとは」
講師:REN
(株式会社FANG 代表取締役)
第4回:2026年3月3日(火)
「Genspark1つでアイデアを形に!勝てる事業戦略&マーケティング施策」
講師:久保田亮
(株式会社メイカヒット 代表)
第5回:2026年3月5日(木)
「Genspark があればこれできるかな?は大体叶う!その秘訣とは?」
講師:しぃー
(株式会社Airaise 取締役／Ciiiz代表／SHIFT AI公認講師)
第6回:2026年3月12日(木)
「チームで使う!Gensparkビジネス利用最先端」
講師:黒沼亮
(株式会社リバティワーク 代表取締役)
■参加特典
本講座にご参加いただいた方には、以下の特典をご用意しております。
１.全6回アーカイブ動画視聴権
途中回から参加しても、過去のセッションをすべて視聴可能。
見逃した回も、復習も自由自在です。(視聴期限あり)
２.限定クレジット＆GensparkのPlusプラン90%OFFクーポン
受講申し込みで限定クレジットをプレゼント！
さらに通常月額約4,000円のPlusプランを、初月90%OFFでお試しいただけます。
(※クーポン詳細は申込者にご案内)
３.Genspark本社のフィードバック
講座で感じた改善要望や「こうしてほしい」という意見を、
直接Genspark本社へ届けることができます
■こんな方におすすめ
- Gensparkを導入したが、使いこなせていない
- ビジネスでのAI活用を本格的に始めたい
- 作業時間を削減して、生産性を劇的に上げたい
- 実際の業務フローにどう組み込めばいいか知りたい
- 単発ノウハウではなく、体系的に学びたい
- 社内やチームでAI活用を推進したい
- 最新のAIツールを実務で使いこなしたい
■講座の3つの特徴
１.公式アンバサダー&実践者による実装レベルの指導
公式アンバサダーや実務のエキスパートをはじめ、実際にビジネス現場でGensparkを使いこなすトップランナーたちが登壇。マニュアルには載っていない「実際にどう使うか」までを徹底解説します。
２.基礎から実装まで学べる全6回
単発セミナーでは得られない、「知っている」から「使える」までを段階的に学べる連続講座形式。各回異なる講師の多角的な視点で、Gensparkの実践活用が身につきます。
３.途中参加でも安心のアーカイブ
途中回からの参加でも、過去回のアーカイブをすべて視聴可能。
皆様のフィードバック・ご要望などについてはADPがGenspark本社へ届けます。
■参加申込方法
こちら↓より申し込みください
【Genspark Academy申込ページ】(https://genspark-academy.mykajabi.com/adp_20260219)
■AI Dreamers Production(ADP)について
AI Dreamers Productionは、セミナーやイベントを通してAIノウハウや活用術など「AI時代に必要な個人の本質的な学び」を提供するプロジェクトです。
2023年2月の設立以来、150回以上のAIセミナーを開催し、延べ2.5万人以上が参加。Gensparkの日本向けMeetupイベントも2度主催し、それぞれ500名以上の参加者を集める実績を持ちます。
2025年2月にはGenspark公式アンバサダーに就任し、2025年4月からはGensparkと提携し日本でのマーケティング支援やアンバサダー事務局の運営も担当しています。
■会社概要
会社名:合同会社SHORT STOP
本社:東京都品川区上大崎2-18-25-410
代表者:代表 小室良祐
事業内容:Gensparkアンバサダープログラム事務局、マーケティング支援、イベント企画運営、「AI Dreamers Production(ADP)」運営 等
設立:2020年
■本件に関するお問い合わせ先
AI Dreamers Production 事務局(運営:合同会社SHORT STOP)
担当:小室、上津原
Email:info@aifuturestudy.com