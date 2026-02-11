[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。2月2日から2月8日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■業績右肩上がりの丸亀製麺を支える、テレビ・デジタルの統合プランニングとは？

#マーケティング#広告#メディア/コンテンツ#デジタル広告#テレビＣＭ

テレビとデジタル、双方の広告効果を同じ指標で測り、リーチだけでなく、来店分析も行って右肩上がりの成長を実現している、丸亀製麺の「統合マーケティング」。丸亀製麺の挑戦の裏側と、得られた知見について、担当者が語り合いました。

著者：江田 壮寿（トリドールホールディング）×吉岡 俊祐（電通 第3マーケティング局）×山下 泰明

（電通 第16ビジネスプロデュース局）

■エレベーションスペースは宇宙の帰り道を作る。

#デジタル/テクノロジー#社会課題#宇宙#宇宙ビジネス#衛星

「宇宙の帰り道」に特化した会社が仙台市にある。東北大学発の宇宙スタートアップ、エレベーションスペース。宇宙からの物資回収。そして有人リターン。宇宙の新しい帰り道作りに取り組む代表取締役CEO小林稜平氏に、電通の笹川真氏がお話を聞きました。

著者：小林 稜平（ElevationSpace）×笹川 真（電通 第8マーケティング局）

■フランク・フェルテンズさん

#マーケティング#アート

スミソニアン協会、国立アジア美術館、日本美術学芸員・学芸部長のフランク・フェルテンズ氏。フェルテンズ氏の専門や国立アジア美術館について、そして日本の文化や日本美術の価値というものをどう捉えているのか、お話を聞きました。

著者：フランク・フェルテンズ（スミソニアン協会 国立アジア美術館）×野口 玲一（三菱一号館美術館）×宮川 裕（電通 第5マーケティング局）

■電通メンタルヘルスラボのチャレンジ。「非」当事者へのアプローチ

#社会課題#ダイバーシティ#ヘルスケア#インクルージョン#ウェルビーイング

メンタルヘルスに関する情報は届きにくい？メンタルヘルスラボのメンバーが自身の経験をもとにメンタルヘルスとの向き合い方を探る本連載。今回は、ラボが現在チャレンジしている、不調経験者以外へのアプローチや取り組みについてラボメンバーの竹本奈央氏がお伝えします。

著者：メンタルヘルスラボ×竹本 奈央（電通 第５マーケティング局）×並河 進（dentsu Japan チーフ・AI・オフィサー）×渡邊 はるか（電通 クリエイティブ&ナレッジ推進センター）

■ダウン症の子どもたちを世界のスターに。ダンススクール「ラブジャンクス」の挑戦

#社会課題#教育#ダイバーシティ#DEI

ダウン症がある方にエンターテインメントの楽しさや自己表現する素晴らしさを感じてもらいたい。世の中の誤解や偏見をなくして彼らの可能性を広げたい。そんな思いで立ち上げた、ラブジャンクス。運営する上で大切にしていることや、DEI×エンターテインメントの可能性についてお話を聞きました。

著者：牧野アンナ（LOVE JUNX）×在原 遥子（電通 エンタテインメントビジネス・センター）

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

