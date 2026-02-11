全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語Premium 伊東ホテルニュー岡部では、2026年2月11日より「金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキング」の提供を開始いたしました。

大江戸温泉物語Premium 伊東ホテルニュー岡部限定で「金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキング」が新たに登場します。お造り、握り、煮付けなど、金目鯛を丸ごと味わいつくす贅沢な料理に加え、風味豊かなあわびの海鮮浜蒸しもすべて食べ放題。心ゆくまで海の幸を堪能し、幸せなひと時をお過ごしください。

■「金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキング」詳細

期間：2026年2月11日（水）～対象施設：大江戸温泉物語Premium 伊東ホテルニュー岡部内容：金目鯛づくしの贅沢な料理に加え、あわびの海鮮浜蒸しもすべて食べ放題の豪華バイキングバイキングメニュー数：夕食 約90品、朝食 約70品詳細・ご予約は公式ホームページをご覧ください：https://x.gd/XmBjX

■おすすめメニューのご紹介

伊豆・伊東を代表するグルメといえば、新鮮な魚介料理。中でも金目鯛は、この地を代表する地魚です。本バイキングでは、金目鯛の素材本来の味わいを楽しめる炙り金目鯛のお造りをはじめ、炙りと生の食べ比べできるお寿司、ふっくらと炊き上げた炊き込みご飯、定番の煮付け、金目鯛のつみれと季節の野菜を煮込んだスープなど、多彩な金目鯛料理をご提供いたします。さらに、風味豊かなあわびと海鮮を浜蒸しでご用意。そのほか、天然中トロの握りや市場直送のカンパチ、富士山サーモン、うなぎの蒲焼など、豊富な魚介メニューをお楽しみいただけます。また、ローストビーフや海老の天ぷらなど、和洋中のバイキングメニューも多数ご用意しております。

【デザートも充実】

食後のひとときを彩るデザートも豊富にご用意。市場直送の旬のフルーツの盛り合わせや、フルーツショートケーキをはじめとするケーキなど、一度のご利用では食べ切れないほどのデザートを取り揃えました。

【春の季節の料理】

期間限定で春フェアメニューが登場。食感と香りが楽しい筍の天ぷらや脂が乗った鰆と春野菜のマリネなど、旬の素材を贅沢に使用。春野菜とアーモンドの洋風和え物といった洋の彩りも加わります。食事の締めくくりには桜えびの炊きたてご飯を、デザートにはいちごのティラミスやシャインマスカットジュレのクレーマコッタをご用意しました。 心と体が目覚めるような、明るい春の恵みを存分にお楽しみください。

【充実の朝食】

大人気の大江戸名物のっけ丼に加え、旨みが凝縮された金目鯛の干物を卓上で焼いてお召し上がりいただけます。さらに、サクサクのクロワッサンや、彩り豊かなフレッシュフルーツの盛り合わせなど、和洋の多彩なメニューを心ゆくまでお楽しみいただけます。お好みの朝食で、素敵な一日の始まりをお過ごしください。

※写真はイメージです※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

■「金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキングと名湯でくつろぐ温泉宿」 Premium 伊東ホテルニュー岡部（静岡県・伊東市）施設紹介

・温泉2棟からなるPremium 伊東ホテルニュー岡部は、それぞれの棟に男女の露天風呂と内湯をご用意しています。館内の湯めぐりを楽しみながら、美肌効果が高いといわれている伊東の名湯をご堪能ください。泉質：ナトリウム-塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・温泉）※加水、加温、循環ろ過式・お食事「金目鯛づくしとあわびの海鮮バイキング」は、大江戸温泉物語をご利用いただくお客様に、厳選した金目鯛をふんだんに使用し、さまざまな調理法で仕上げた金目鯛料理を心ゆくまでお楽しみいただける自慢のバイキングです。この機会にぜひ、海の幸づくしの贅沢なひと時をご堪能ください。・プレミアムラウンジライブラリーのあるプレミアムラウンジでは、滞在中に自由に利用できる無料のドリンクをご用意しております。暖炉の炎に癒されながら、思い思いの時間をお楽しみください。・アクセス〒414-0013 静岡県伊東市桜木町2-1-1・ホテル詳細は公式ホームページをご覧ください。https://x.gd/HoVSa

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/